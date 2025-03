Fórmula 1: la frase de uno de los jefes de Red Bull sobre el futuro de Franco Colapinto

Apenas dos Gran Premios pasaron desde que comenzó la nueva temporada de la Fórmula 1 pero las escuderías ya implementan los primeros cambios drásticos. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, habló sobre la salida de Liam Lawson de la escudería y los rumores que posicionaban al argentino Franco Colapinto como nueva dupla de Max Verstappen.

"Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final no se lo consideró seriamente", aseguró uno de los principales asesores de la escudería hexacampeona de la máxima categoría del automovilismo.

Como es costumbre en los últimos meses, Colapinto formó parte de las opciones que barajó el equipo de Red Bull para ser el reemplazo de Lawson. Previo a la decisión de desvincularlo, Marko mantuvo una reunión con Olli Oakes, director de Alpine, y la expectativa sobre el futuro del argentino se disparó.

Sin embargo, en las últimas horas Marko aseguró que "Colapinto no fue un tema", en referencia al cambio en Red Bull. “Tengo una buena relación con Olli Oakes (director de Alpine). Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la GP3 británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema”, sentenció.