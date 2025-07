Fórmula 1: Max Verstappen habló por primera vez sobre la salida del jefe de Red Bull

El pasado 9 de julio, Red Bull sorprendió al mundo de la Fórmula 1 al anunciar la salida de Christian Horner como jefe de la escudería, desatando una ola de rumores que especulaban sobre la posible partida de Max Verstappen como el motivo principal de esta decisión. Por esta razón, el piloto neerlandés rompió el silencio en la previa del Gran Premio de Bélgica.

La relación entre Jos Verstappen, padre de Max, y Horner siempre fue tensa, lo que llevó a varios medios a señalar al empresario como responsable de la decisión de Red Bull, alimentando versiones contradictorias sobre el tema.

En las últimas horas, el cuatro veces campeón del mundo se pronunció al respecto y desmintió las especulaciones de manera contundente. “No, no realmente. Creo que las personas pueden tener diferencias de opinión de vez en cuando, y de hecho espero que eso ocurra, porque si todos están siempre de acuerdo, entonces hay un problema. Necesitás puntos de vista distintos“, afirmó Verstappen.

El piloto también compartió cómo se enteró de esta sorprendente noticia: "Medio día antes, los accionistas me lo dijeron. Tengo una buena relación con ellos, así que creo que es bastante normal que informen a algunas personas del equipo antes de que se haga público“.

Además, aseguró que la salida de Horner no influirá en sus decisiones futuras: "No creo que eso influya en absoluto en mi decisión a futuro. Lo único que importa es trabajar en el coche y hacerlo lo más rápido posible. El último año y medio no ha sido como queremos. Ahora tratamos de ser un poco más competitivos este año, pero también con la vista puesta en el nuevo reglamento“.

Por otro lado, fue cauteloso al opinar sobre esta determinación y se amparó en la decisión de los directivos: "Al final del día, creo que en este mundo pueden pasar cosas así. Y cuando me lo dijeron no fue que cortaron la llamada, tuvimos una conversación al respecto. No necesito entrar en detalles sobre lo que dijeron".

Y añadió: “La dirección y los accionistas decidieron que querían un cambio, y al final del día ellos manejan el equipo y yo soy el piloto, así que lo que decidan es totalmente su derecho. Básicamente, así fue como ocurrió“.

Finalmente, Verstappen elogió a Horner por los logros alcanzados durante su larga gestión al frente de la escudería: "Al mismo tiempo, uno mira atrás y ve esos 20 años de Red Bull, con muchos grandes momentos y resultados. Naturalmente, también hubo años en los que las cosas no fueron tan bien, y creo que el último año y medio no fue como nos hubiese gustado. La dirección probablemente decidió tomar otro rumbo, y todos debemos aceptar eso y mirar hacia adelante.“