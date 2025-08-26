Francisco Cerúndolo pone primera en el US Open ante Arnaldi: horario y TV

Francisco Cerúndolo, el argentino mejor posicionado en el ranking ATP, hará su estreno este martes en el US Open 2025 con el desafío de superar por primera vez la segunda ronda, una barrera que no ha podido cruzar en sus tres participaciones anteriores en el Grand Slam neoyorquino.

Su rival en esta primera ronda será el italiano Matteo Arnaldi, número 64 del mundo, a quien enfrentará por primera vez en el circuito profesional. El encuentro está programado para comenzar no antes de las 12:00 del mediodía, con transmisión en vivo por ESPN y Disney+.

El tenista de San Isidro jugará el cuadro principal del US Open por cuarta vez consecutiva. Si bien en las dos últimas ediciones logró avanzar al menos una ronda, nunca consiguió meterse en tercera. Este año, su gran incógnita es el estado físico, tras una lesión abdominal que lo obligó a retirarse en el Masters 1000 de Canadá frente a Alexander Zverev y lo dejó sin acción competitiva desde entonces.

🎾 También debuta Solana Sierra

En el cuadro femenino, Solana Sierra tendrá una exigente presentación frente a la experimentada Sorana Cirstea, actual top 30 y con una extensa trayectoria en Grand Slams. El duelo está previsto para comenzar no antes de las 16:50, también por ESPN.

La marplatense de 20 años llega con la moral en alto tras hacer historia en Wimbledon, donde se convirtió en la primera “lucky loser” en alcanzar los octavos de final en la Era Abierta. Ahora intentará seguir escribiendo su nombre en los libros del tenis en el cemento de Nueva York.

📺 Cómo ver el US Open 2025 desde Argentina

Todos los partidos del torneo se transmiten en vivo por ESPN y Disney+ (Plan Premium). También se podrá ver en los siguientes canales: