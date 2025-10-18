Clasificación del GP de Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto se enfrentará a la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos donde debe realizar una buena performance para ilusionarse con sumar puntos este domingo.

El pilarense viene de quedar decimocuarto en una accidentada carrera sprint que dejó cinco pilotos afuera de competencia: Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, Fernando Alonso y Lance Stroll de Aston Martin, y Esteban Ocon de Haas.

Si bien el piloto de Alpine había finalizado último entre los pilotos que quedaron en la pista, fue una sanción de diez segundos a Oliver Bearman de Haas lo que le permitió subir una posición y finalizar decimocuarto.

Este domingo a las 16 (hora argentina) se llevará a cabo la carrera del Gran Premio de Estados Unidos.