Clasificación del GP de Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto de Franco Colapinto en la Fórmula 1
El argentino buscará tener una buena performance de cara a la carrera de este domingo en Austin.
¡Le borraron la vuelta a Albon y Colapinto pasó a la Q2!
Franco había quedado 16°, justo por debajo del corte hacia la Q2, pero le quitaron el tiempo a Alexander Albon por exceder los límites de pista y ganó una posición: resultó 15° y girará en la próxima tanda.
Franco tendrá una vuelta rápida más...
Quedan 3' para el final de la sesión y Colapinto está 17°, delante de Albon, Bortoleto y el estrellado Hadjar, que terminará 20°. Pierre Gasly está 10° y pasando de ronda.
Colapinto deberá mejorar su tiempo de vuelta
El primer registro de Franco fue un 1m34s671 por el que se posicionó 13° entre 14 que marcaron tiempos (el único que quedó por debajo fue Bortoleto).
Solo quedan 13 minutos
Solo quedan trece minutos para realizar la mejor vuelta de la Q1.
¡Vuelven los equipos a la pista!
Tras la bandera roja de Hadjar, los equipos vuelven a salir a la pista a dar la primera vuelta rápida de la clasificación.
¡BANDERA ROJA!
El Racing Bulls de Isack Hadjar provocó la bandera roja al chocar con la pared en el sector de curvas rápidas en su primera vuelta.
¡Comenzó la clasificación!
Ya salen los equipos a la pista, siendo los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto los primeros en salir.
Se viene la clasificación
Los equipos ya se preparan para salir a la pista en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos a solo tres minutos de comenzar.
¡Lance Stroll fue penalizado!
Después del accidente que ocasionó, en el que enganchó de lleno a Esteban Ocon a la salida de la recta principal, el canadiense fue penalizado con cinco posiciones en la grilla de partida y dos puntos en la superlicencia.
Colapinto va en busca de realizar una buena clasificación
El argentino Franco Colapinto se enfrentará a la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos donde debe realizar una buena performance para ilusionarse con sumar puntos este domingo.
El pilarense viene de quedar decimocuarto en una accidentada carrera sprint que dejó cinco pilotos afuera de competencia: Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, Fernando Alonso y Lance Stroll de Aston Martin, y Esteban Ocon de Haas.
Si bien el piloto de Alpine había finalizado último entre los pilotos que quedaron en la pista, fue una sanción de diez segundos a Oliver Bearman de Haas lo que le permitió subir una posición y finalizar decimocuarto.
Este domingo a las 16 (hora argentina) se llevará a cabo la carrera del Gran Premio de Estados Unidos.