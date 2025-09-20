Fórmula 1
Franco Colapinto chocó en la clasificación del GP de Azerbaiyán y largará 16.º
El piloto de Alpine había hecho una buena clasificación y, al final, cuando fue por un giro superador que lo mandara a la Q2, sufrió un golpe fuerte. Delante suyo, Gasly también se despistó.
Era una buena clasificación para Franco Colapinto. Buenísima. Había hecho una vuelta veloz en el momento justo, entre todas las piñas que hubo, y venía aprovechando las circunstancias propias de una clasificación en Bakú (se sabe que en cualquier momento puede haber una bandera roja). El pase a la Q2, que en el primer día de actividad era impensado, quedó al alcance y no lo consiguió por detalles. Eso, claro está, pasó a un segundo plano en los instantes finales de la Q1: Pierre Gasly se pasó de largo en la curva 4, sin daños que lamentar, y el argentino se dio un golpazo detrás de él. Si no hay consecuencias, como componentes que haya que cambiar y que lo hagan largar desde más atrás, partirá desde el 16.º puesto.
En desarrollo…