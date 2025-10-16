Franco Colapinto corre en el GP de Estados Unidos: conoce el cronograma

Con la nueva chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos.

La decimonovena fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito de las Américas.

La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia, Azerbaiyán y Singapur otra vez estuvo entre los últimos lugares.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren, Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Estados Unidos de la F1

Viernes 17:

FP1: 14:30 horas.

Sprint Qualy: 18:30 horas.

Sábado 18:

Sprint: 14:00 horas.

Clasificación: 18:00 horas.

Domingo 19:

Carrera: 16:00 horas.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado, está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025