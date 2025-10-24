Se viene otro fin de semana de acción en la Fórmula 1. Este viernes arrancan las primeras prácticas del Gran Premio de México, donde Franco Colapinto buscará ser nuevamente protagonista, tras el sobrepaso a Pierre Gasly en Estados Unidos que abrió un gran debate dentro del equipo Alpine.

En las últimas vueltas del GP de Austin, por la radio le pidieron a Franco que mantuviera su posición detrás de Gasly, pero el argentino decidió no respetar la orden y superó a su compañero en la pista. La maniobra generó una fuerte discusión interna y también dividió opiniones entre los fanáticos de la F1.

“La situación del equipo se ha discutido internamente y está claro que siempre se deben seguir las instrucciones del equipo pase lo que pase”, aseguró Franco luego de una reunión interna en la que se discutió el episodio de Austin. Y agregó: “Estamos todos juntos y todos trabajamos para lograr el mismo objetivo de seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carrera”.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de México

Colapinto ya conoce el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde disputó su quinta carrera en la F1 con Williams en 2024. Aquella vez, en la primera práctica libre se ubicó 11°, superando ampliamente a su compañero Alex Albon, que finalizó 17°. En la segunda sesión bajó al 15° lugar, mientras que el tailandés abandonó tras un toque con Oliver Bearman, que en ese entonces corría como novato para Ferrari.

El argentino no logró superar el primer corte de la clasificación y terminó 16°. Ya en la carrera principal tuvo una destacada actuación: finalizó 12° y recibió el elogio de James Vowles, jefe de Williams.

“Bien hecho, Franco. Es realmente impresionante ver cómo adelantas a los coches, cómo te abres paso entre el tráfico y cómo mantienes los neumáticos bajo control. Es una parada única muy bien gestionada. Bravo, muy bien hecho”, le dijo.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE MÉXICO

Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica Libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)