Franco Colapinto expresó su descontento con su auto tras quedar eliminado en la Q1 del GP de Mónaco

Franco Colapinto tuvo un día sábado lleno de desafíos en el Gran Premio de Mónaco. En la última práctica, conocida como FP3, el joven piloto argentino finalizó en el último lugar con un tiempo de 1.12.851, quedando a 0.657 segundos de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Además, estuvo bajo investigación por una infracción relacionada con un adelantamiento mientras había bandera roja. Como resultado, Colapinto quedó eliminado en la Q1 y comenzará la carrera desde el 18° puesto, un lugar que no refleja el potencial que se espera de él en la pista.

La escudería Alpine no tuvo su mejor día, con ambos pilotos ubicados en la parte baja de la parrilla. Colapinto marcó un tiempo de 1.12.597, que resultó ser el más bajo de la sesión de clasificación, pero se vio beneficiado por las penalizaciones de otros pilotos, logrando así ascender un par de posiciones. Este fin de semana, el equipo experimentó dificultades desde el inicio, ya que ambos pilotos comenzaron con neumáticos medios, pero se pasaron a los blandos en el último tramo de la clasificación.

En rueda de prensa posterior a la sesión, Colapinto expresó su frustración, afirmando: “El auto no se siente bien y no da mucha confianza”. También habló sobre los problemas de tracción que experimentó: “Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás y no entiendo por qué. La sobrecaliento mucho y es muy difícil en tracción”. Sus palabras reflejan la dificultad de adaptarse a un monoplaza que no respondía como él esperaba, lo que afectó su rendimiento en la pista.

El piloto de 21 años destacó la rigidez del auto, mencionando que “se siente rígido como si la goma de adelante no mordiera la mitad de curva”. Esta falta de agarre en curvas lentas complicó su manejo y lo llevó a cuestionar el rendimiento de los neumáticos blandos. “El blando espero no verlo nunca más”, añadió, dejando claro que la combinación de factores no le otorgó la confianza necesaria para competir en igualdad de condiciones. Colapinto había comenzado el fin de semana con un enfoque en la adaptación al circuito, completando un total de 60 vueltas entre las dos primeras prácticas.

Aunque su desempeño no fue el esperado, el joven piloto continúa trabajando en la mejora de su auto. “Hay que entender un poco más el auto. Entender un poco más qué podemos mejorar, porque creo que los dos autos están complicados”, concluyó, dejando entrever que aún hay espacio para el desarrollo y la optimización de su rendimiento en las próximas carreras.