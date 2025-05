Franco Colapinto habló en conferencia de prensa previo a su regreso en Imola

Este jueves, Franco Colapinto se presentó en una conferencia de prensa antes de su esperada participación en el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1. El piloto argentino, que a sus 21 años ya ha tenido una experiencia notable en la máxima categoría del automovilismo, compartió con los presentes sus objetivos y expectativas, pero también se tomó un momento para bromear sobre su escudería, Alpine, aludiendo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. "Es complicado después del Mundial, quizá salten chispas, pero es más del lado francés, nosotros no tenemos problemas porque les ganamos", comentó entre risas.

Colapinto, quien se siente a gusto en su nuevo equipo tras su paso por Williams, no escatimó en elogios hacia Alpine. "Me encanta Alpine, tienen un gran historial en la Fórmula 1. Es un honor ser piloto de la escudería. Estoy contento acá, tengo una gran relación con los ingenieros y los mecánicos", expresó, dejando en claro que a pesar de la presión, se siente respaldado y motivado para dar lo mejor de sí en cada carrera.

Al abordar sus expectativas para el circuito de Imola, el joven piloto fue claro: "Como piloto quiero ir paso a paso, no conozco el auto. Quiero aprender lo básico primero y no espero ningún resultado". Colapinto resaltó que el rendimiento del auto puede variar de un circuito a otro, así que su objetivo principal es encontrar el ritmo y mejorar continuamente. "Estamos dando los pasos adecuados. Me encanta Imola, tiene una gran historia y estoy feliz de estar aquí", añadió, mostrando su entusiasmo por el desafío que se avecina.

El piloto argentino debutó el año pasado en la Fórmula 1 y, aunque tuvo un comienzo prometedor, su rendimiento en las últimas carreras no fue el esperado. Sin embargo, Alpine confió en él, no solo como piloto suplente, sino ahora como titular. La escudería decidió darle una oportunidad para reemplazar a Jack Doohan, quien no logró sumar puntos en el inicio de la temporada. Con un futuro lleno de posibilidades, Colapinto se prepara para demostrar su talento en la pista.