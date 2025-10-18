Franco Colapinto largará 15° el GP de Austin, Verstappen el poleman

La fecha de la Fórmula 1 en Estados Unidos no arrancó de la mejor manera para Franco Colapinto. El argentino no tuvo suerte en la sprint y, pese a los abandonos, finalizó en la 14° posición, lejos de los puntos. Por suerte para él tuvo revancha rápido, porque avanzó a la Q2 en la clasificación para la carrera convencional del domingo, en la que largará 15°, un cajón detrás de Pierre Gasly, 14°.

De arranque en la Q1 hubo bandera roja porque Isack Hadjar, el piloto de Racing Bulls, quien tocó a Colapinto en la carrera sprint y le ocasionó un pinchazo, chocó contra la pared y se vio forzado a abandonar. A falta de 14', se detuvo la sesión.

El primer registro de Franco fue un 1m34s671 por el que se posicionó 13° entre 14 que habían marcado tiempos (el único que quedaba por debajo era Gabriel Bortoleto).

Con un mejor registro, Franco había quedado 16°, justo por debajo del corte hacia la Q2, pero le quitaron el tiempo a Alexander Albon por exceder los límites de pista y ganó una posición: resultó 15° para clasificarse, igual que Pierre Gasly, 7°.

Eliminados quedaban Bortoleto, Esteban Ocon, Lance Stroll, Albon y el accidentado Hadjar.

Ya en la Q2, a Fran le borraron su primera vuelta rápida por excederse de los límites de la pista. Finalmente, hizo un tiempo de 1m34s044 y no pasó del 15° puesto, el último de la sesión. Delante suyo finalizó Pierre Gasly, 0s393 más veloz que él. También quedaron eliminados Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Nico Hulkenberg.

Ya en la Q1, Max Verstappen -ganador de la Sprint- demostró que sigue siendo el más rápido del fin de semana y se quedó con la pole, por delante de Lando Norris; los siguieron Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Así quedó la grilla de partida