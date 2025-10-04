Franco Colapinto largará 18° en el circuito callejero de Singapur

Franco Colapinto comenzará 18° la carrera de este domingo tras registrar su mejor tiempo en 1:30.982, lo que lo hizo superar al Haas de Esteban Ocon (19°) y quedar 0.279 por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien tuvo su mejor giro en 1:31.261 que lo obligará a comenzar 20°.

Franco tuvo un roce con la pared en el cierre de su vuelta final cuando venía mejorando y no logró recortar las 0.207 que lo separaron del tiempo de Alex Albon, quien avanzó en esa tanda inicial con el 15° registro.

El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco lo superó en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.

George Russell largará desde la pole position la carrera principal en el circuito callejero del Gran Premio de Singapur. El corredor de Mercedes registró una vuelta de 1:29.158 que le permitió mejorar lo hecho por Max Verstappen (1:29.340) y Oscar Piastri (1:29.524).

La carrera principal de este domingo será a 62 vueltas y comenzará a partir de las 9 de la mañana de Argentina (20hs de Singapur). /Infobae