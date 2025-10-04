Franco Colapinto largará 18° en el circuito callejero de Singapur
El piloto argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly, pero no logró avanzar más allá de la Q1. La carrera se corre este domingo.
Franco Colapinto comenzará 18° la carrera de este domingo tras registrar su mejor tiempo en 1:30.982, lo que lo hizo superar al Haas de Esteban Ocon (19°) y quedar 0.279 por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien tuvo su mejor giro en 1:31.261 que lo obligará a comenzar 20°.
Franco tuvo un roce con la pared en el cierre de su vuelta final cuando venía mejorando y no logró recortar las 0.207 que lo separaron del tiempo de Alex Albon, quien avanzó en esa tanda inicial con el 15° registro.
El francés Gasly, que tuvo problemas mecánicos que lo obligaron a abortar su último intento en la Q1, quedó por detrás de Colapinto en cuatro de las últimas cinco qualy: Franco lo superó en Bakú, Monza, Hungría y Singapur. Gasly fue más veloz entre medio en Países Bajos, donde logró avanzar incluso a Q2.
George Russell largará desde la pole position la carrera principal en el circuito callejero del Gran Premio de Singapur. El corredor de Mercedes registró una vuelta de 1:29.158 que le permitió mejorar lo hecho por Max Verstappen (1:29.340) y Oscar Piastri (1:29.524).
La carrera principal de este domingo será a 62 vueltas y comenzará a partir de las 9 de la mañana de Argentina (20hs de Singapur). /Infobae