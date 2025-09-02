Franco Colapinto llega a Monza tras su mejor carrera con Alpine: calendario y cómo verlo

Franco Colapinto viene de lograr su mejor resultado desde que es piloto titular de Alpine: terminó en el puesto 11 en el Gran Premio de los Países Bajos, en un final que dejó diferentes sensaciones en el equipo. El argentino se enojó por el trabajo de la escudería en las últimas vueltas en Zandvoort, ya que Pierre Gasly interfirió en lo que pudo haber significado sumar sus primeros puntos en 2025.

Más allá de eso, ahora la acción de la Máxima continuará en un circuito especial para Colapinto. Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Italia en Monza, el lugar donde el argentino hizo su estreno oficial en la F1 hace un año, cuando Williams lo eligió para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant. Franco vio la bandera a cuadros en el 12.º lugar de la carrera.

El desarrollo será clásico en la fecha 15 del calendario. El primer día de actividad, este viernes 7 de septiembre, tendrá dos prácticas libres (8:30 de la mañana y a las 12:00 de Argentina). El sábado 8 se llevará a cabo el tercer entrenamiento (7:30 de Argentina) y luego llegará la clasificación (11:00), que ordenará la grilla para la carrera principal a 53 giros que se desarrollará el domingo 9 desde las 10:00 de la mañana de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16.º lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Mónaco (13.º), España (15.º), Canadá (13.º), Austria (15.º), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19.º tanto en la Sprint como en la principal) y finalmente en Hungría (18.º), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes.

Es importante destacar que Alpine volverá a tener un jefe de equipo formal tras el proceso de transición que encabezó Flavio Briatore luego de la tumultuosa salida de Oliver Oakes, tras el Gran Premio de Miami. Steve Nielsen fue confirmado en el puesto en julio, pero asumió de manera oficial este lunes y lo veremos en el paddock como el nuevo líder de la estructura que marcha en el último puesto del Campeonato de Constructores.

Se cumplirán 75 años desde el primer GP de F1 en Monza, uno de los circuitos con mayor tradición en el calendario de la categoría. El trazado es rápido, con dos zonas de DRS y 11 curvas. Habrá que ver si su formato será positivo para Alpine, ya que sufrió con autodromos con estas características en lo que va de 2025. La vuelta rápida le pertenece al brasileño Rubens Barrichello (2004), con un tiempo de 1:21.046. El año pasado, Ferrari celebró en casa tras la victoria de Charles Leclerc.

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8:30 (Argentina) / 13:30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12:00 (Argentina) / 17:00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7:30 (Argentina) / 12:30 (Italia)

Clasificación: 11:00 (Argentina) / 16:00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00 (Argentina) / 15:00 (Italia)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)