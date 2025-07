Franco Colapinto no pudo clasificar a la Q2 y largará en la 19° en la carrera del GP de Bélgica

El Gran Premio de Bélgica no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto, quien no logró un desempeño destacado en la clasificación para la carrera sprint de este fin de semana. El piloto argentino se posicionó en el 19° lugar, lo que no le permitió avanzar a la segunda ronda de clasificación, conocida como Q2.

Colapinto registró un tiempo de 1:43.587,mientras su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró clasificarse en el 15° puesto. Después de la sesión de clasificación, Colapinto expresó su frustración al comentar: "Costó, no fue lo que queríamos. Hicimos un par de cambios después de la FP1 para intentar dar el pasito que necesitábamos porque estamos complicados. Pero fuimos en el camino incorrecto".

En su intento por mejorar su actuación, el joven de 22 años aseguró que trabajarán para la carrera del sábado, enfatizando: "Hay que intentar dar el pasito para adelante, ir por eso. Es lo que necesitamos, tenemos que volver más fuerte mañana". A lo largo de la clasificación, Colapinto tuvo un primer giro con un tiempo de 1:43.889, quedando a 0.320 segundos de Gasly. A pesar de sus esfuerzos, quedó anteúltimo en la clasificación para la sprint.

Por su parte, Gasly tuvo un rendimiento notable, logrando avanzar a la Q3 y finalizando en la octava posición, lo que le permitirá partir desde la cuarta fila en la carrera. Desde la pole position, Oscar Piastri con McLaren comenzará la competencia tras marcar un tiempo de 1:40.510. Lo acompañarán en las primeras posiciones Max Verstappen, de Red Bull, y Lando Norris, también de McLaren, en el segundo y tercer lugar respectivamente. Con estas alineaciones, la expectativa está alta para la carrera sprint del sábado.