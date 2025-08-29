Franco Colapinto quedó 9.º en una destacada actuación en la práctica del GP de Países Bajos

La primera jornada de actividad en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 tuvo dos prácticas con muchos incidentes, sobresaliendo los accidentes de Andrea Kimi Antonelli y de Lance Stroll.

El argentino Franco Colapinto redondeó un viernes destacado, donde completó 52 vueltas entre los dos entrenamientos sin problemas. Quedó 18° en la práctica 1 con un tiempo de 1:12.276 (a 0,663 de Pierre Gasly), pero mostró un nivel sobresaliente en la segunda práctica, ubicándose noveno con su mejor tiempo en 1:10.957, a 1,067 del líder Norris y 1,165 por delante de Gasly.

Lando Norris fue el más rápido en ambas tandas, con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2), en un día que tuvo un buen rendimiento del español Fernando Alonso con Aston Martin, quedando segundo en el segundo entrenamiento (1:09.977).

La acción en la Fórmula 1 continuará este sábado 30 de agosto con la tercera práctica libre desde las 6.30 (hora de Argentina), que será la última actividad antes de la clasificación, que está pautada para las 10.00. Allí quedará definida la grilla de salida para la carrera, a 72 vueltas, que se realizará el domingo a partir de las 10.00.