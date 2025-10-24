Franco Colapinto quedó noveno en la primera práctica del Gran Premio de México

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, salió a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez de cara al Gran Premio de México de la Fórmula 1, el vigésimo de la temporada, y afrontó este viernes su primera práctica libre y desde las 19.00 disputará la segunda.

El pilarense quedó en el 9° puesto en la FP1, a poco menos de un segundo (a 0.951) del líder Charles Leclerc, de Ferrari, quien fue el que giró más rápido en 1 minuto, 18 segundos y 380 milésimas, y seis posiciones por encima del estonio Paul Aron, que reemplazó al francés Pierre Gasly. Más tarde será el turno de la FP2, en la que buscará afianzar el buen rendimiento.

Cabe remarcar que estas prácticas cuentan con la presencia de nueve novatos que están en lugar de los pilotos habituales (uno de los que faltó hoy fue Max Verstappen). Estos cambios responden a las exigencias de dos participaciones de un juvenil por coche durante los fines de semana de carrera esta temporada.

Cómo es el circuito del GP de México

El circuito del GP de México es el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Tiene una longitud de (4,304) kilómetros, 16 curvas, y su diseño incluye una sección que pasa por el estadio Foro Sol. La pista, además, se caracteriza por su altitud de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que afecta a los autos.

Ubicación: Autódromo Hermanos Rodríguez, en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Longitud: 4,304 kilómetros.

Curvas: 16 (7 a la izquierda y 9 a la derecha).

Altitud: Se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, lo que influye en la aerodinámica de los coches.

Sección distintiva: Una parte del circuito pasa por el interior del estadio Foro Sol, creando una de las secciones más singulares de la Fórmula 1.