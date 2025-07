Franco Colapinto respondió sin rodeos sobre los rumores que lo vinculan a una posible salida de Alpine

En medio de un panorama agitado en Alpine, Franco Colapinto fue consultado después del Gran Premio de Austria sobre las versiones que circulan con fuerza en el mundo de la Fórmula 1 acerca de un posible reemplazo en su butaca. El joven corredor argentino, sin entrar en polémicas, transmitió tranquilidad y se mostró enfocado en la evolución del equipo, “no estoy realmente preocupado, creo que Flavio (Briatore) confía en mí”.

En cuanto a las especulaciones, se ha señalado que Flavio Briatore habría entablado conversaciones con Mercedes para tantear la situación contractual de Valtteri Bottas. Colapinto concluyó su participación en el GP de Austria en la posición 15°, resultado que volvió a dejarlo lejos de los puestos de protagonismo.

Pese a dicho desempeño, el argentino le restó importancia a los rumores en diálogo con Motorsport: “No, no estoy realmente preocupado. Creo que (Flavio Briatore) me ha brindado mucho apoyo y confía en mí”. Con esta declaración, Colapinto se mostró seguro y disipó cualquier versión sobre una posible decisión en su contra por parte de la cúpula directiva del equipo francés.

Al momento de reflexionar sobre su actuación, dejó en claro que el principal desafío pasa por el rendimiento general del equipo: “Creo que, como equipo, estamos enfocados en mejorar el auto. Hoy nos vimos un poco débiles y necesitamos dar un paso adelante”. Según su propio análisis, el comportamiento del monoplaza está lejos de lo ideal: “Siento que el auto ha sido un poco complicado de manejar para mí en este momento. No es muy consistente. Es rápido, pero no me dio la confianza que necesitaba para empujar en las curvas rápidas”. Al mismo tiempo, remarcó que fue un fin de semana difícil y, si bien reconoció pasos hacia adelante, también se mostró cauto al señalar que algo no terminó de encajar.

Bottas, ¿en el radar de Alpine?

Por otra parte, el sitio The Race reveló que Briatore se reunió con ejecutivos de Mercedes en plena actividad del GP austríaco. Durante este encuentro, el asesor italiano habría consultado por la posible disponibilidad de Bottas, quien también aparece en los planes de Cadillac de cara a 2026.

Consultado al respecto, Toto Wolff, jefe de Mercedes, reconoció su vínculo con Briatore, pero evitó confirmar si ofreció al finlandés, entre risas: “Buena suposición. No lo hice”. De esta manera, dejó abierta la interpretación a si acaso la charla fue tan solo informal o si se trató de algo más estratégico.