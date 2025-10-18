Este sábado se disputó el cuarto Sprint de la temporada 2025 de la Fórmula 1, correspondiente al Gran Premio de Austin. Franco Colapinto finalizó en el puesto 14.

La carrera comenzó con un fuerte accidente en la primera curva, que involucró a Lando Norris, Oscar Piastri y Fernando Alonso, lo que obligó a los tres competencia y condicionó el desarrollo del sprint.

En medio de dicho incidente, el piloto argentino sufrió un pinchazo en uno de sus neumáticos lo que lo obligó a pasar por boxes. Con esto ello completó la carrera y finalizó en el puesto 14, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, cerró en la décima posición.

Max Verstappen fue el gran ganador de la Sprint, donde Colapinto finalizó 14° tras haber largado 17° en una largada caótica en la que había ganado varios puestos cuando sucedió un incidente en la primera curva.

Ni él ni Pierre Gasly, que fu 10°, pudieron sumar puntos. Sin embargo, lo bueno es que el argentino se mantuvo en pista en una carrera que terminó con 5 autos afuera por distintos incidentes y que finalizó con otro Safety Car.