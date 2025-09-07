Franco Colapinto no tuvo una buena carrera y terminó 17° en el Gran Premio de Monza de la Fórmula 1.

Si bien no tuvo mayores sobresaltos, el piloto argentino quedó muy relegado tras su entrada a boxes. Su compañero Pierre Gasly salió 16°.

Max Verstappen ganó el GP de Italia 2025 de F1. Norris fue segundo, Piastri tercero, Leclerc cuarto, Russell quinto, Hamilton sexto, Albon séptimo, Bortoleto octavo, Antonelli noveno y Hadjar décimo. En tanto, Sainz terminó undécimo.