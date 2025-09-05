Comenzó la acción del Gran Premio de Italia para Franco Colapinto. Luego de no estar presente en la primera práctica en el Autódromo Internacional de Monza debido a que Paul Aron, el piloto reserva de Alpine, tomó su lugar (finalizó P20), el pilarense salió por primera vez la pista este viernes en la práctica 2.

Tras su gran actuación en Zandvoort, el piloto de Alpine bajó su rendimiento con respecto al pasado fin de semana y consiguió un flojo resultado al finalizar en el puesto 20°. Además, no salió a dar muchas vueltas en esta segunda práctica en Monza.

Por su parte, McLaren sigue dominando a placer de la mano de Lando Norris, quien terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la tercera práctica libre (1:19.878). El podio lo completaron Charles Leclerc de Ferrari y Carlos Sainz de Williams.

En una sesión de entrenamientos con pocos tiempos marcados, el pilarense bajó su rendimiento con respecto a Países Bajos y con su tiempo de 1:21:564, el número 43 finalizó en el puesto 20° y ahora buscará tener su mejor performance en la jornada del sábado.