El circuito callejero de Bakú no está siendo el ideal para Alpine, que tuvo varios problemas para encontrar un buen rendimiento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este domingo. Tras un mal viernes, la actuación de Franco Colapinto parecía generar algo de entusiasmo dentro de los fanáticos de la escudería francesa al culminar en el puesto 15 en la FP3, con una buena diferencia sobre su compañero Pierre Gasly.

Sin embargo, en la clasificación, aunque nuevamente se ubicó por delante de su coequiper, el piloto argentino tuvo un choque con el muro en su último intento por avanzar a la Q2 y finalmente mañana largará desde la ubicación 16 (Gasly lo hará en la posición 19). Tras el accidente, el oriundo de Pilar pasó por la zona mixta y dejó sus sensaciones en la previa a la carrera en el circuito callejero de Bakú.

“Estoy bien, no me pasó nada”, dijo con el enojo lógico tras lo sucedido. Cuando le preguntaron si se había distraído por la bandera amarilla de su compañero en ese mismo sector, el argentino reconoció: “Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.

El argentino reconoció los problemas que tiene el A525 en el trazado callejero de Bakú y aclaró: “Un circuito que es complicado para nosotros. Creo que maximicé un poco lo que tenía... Una pena el no haber podido completarla. Hay que entender un poco lo que pasó porque fue un poco raro. Ahora hay que enfocarse en lo que viene mañana y tratar de hacer una buena carrera”.En ese marco, dejó una frase contundente: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar".

“Hay que seguir mejorando en detalles de algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto. Pero hay pasos positivos y de las últimas cuatro clasificaciones, tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo, hay cosas positivas y cuando vengan otros circuitos vamos a estar más adelante”, reflexionó.