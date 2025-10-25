Crónica de una eliminación en Q1 anunciada. El listón de Q2 para Alpine era casi tan elevado como el pico del Himalaya. Los problemas crónicos del A525 no tendrán solución en lo que resta de la temporada en Enstone solo se dedican a tachar los días en el calendario para llegar a 2026, la temporada que llegará con cambios en la normativa y nuevos autos y motores. Desde el team francés se jugaron un pleno al nuevo año. Mientras tanto, aceptaron sufrir la falta de competitividad en 2025 y Franco Colapinto lo viene sufriendo en cada carrera. Así, el argentino largará último en el GP de la Ciudad de México, 20ª fecha del año.

Alpine apostó por tres intentos con neumáticos blandos con sus dos pilotos. En el primero, Colapinto fue casi medio segundo más rápido que Pierre Gasly. En el segundo, el francés se recompuso y fue 40 milésimas más rápido. Cuando llegó el momento del último, sobre el final de la tanda, el argentino cometió un error.

El bonaerense atacó muy fuertemente los pianos en una ese rápida, una opción muy poco aconsejable para un auto de suspensión tan rígida. El primer paso lo desacomodó y entró totalmente pasado al segundo. Su A525 saltó, cayó sobre la pista y se pasó de largo en la curva final de la ese. Resultado: intento abortado y vuelta cancelada por pasar los límites. El fallo llegó justo en el cierre del primer parcial, en el que venía mejorando en los microsectores el tiempo anterior. Franco cerró la qualy con 1m17s670 para quedar anclado en el último puesto.

Gasly logró mejorar muy poquito en su vuelta final, pero tampoco le alcanzó: con 1m17s546, el francés deberá partir 18º. Lance Stroll, con su Aston Martin, se metió en el medio de la dupla de Alpine y partirá 19º.

Sin el error, Colapinto podría haber evitado partir 20º, pero no le alcanzaría para meterse en Q2. La velocidad mostrada por el A525 el viernes y en el tercer entrenamiento del sábado eran el preanuncio de un final cantado. Desde allí, y con la debilidad de su auto, poco podrá hacer en carrera. Lo más importante, no cometer errores como el de la qualy para evitar otra cara de fastidio de Flavio Briatore como la que se vio en el sábado mexicano. Especialmente en estos días, en los que se viene el anuncio del compañero de Gasly para 2026 y todos los caminos apuntan a Franco. Desde Alpine le confirmaron a ESPN.com que el comunicado será en noviembre. Faltan pocos días. /ESPN

Declaraciones de Franco post qualy