Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid: “Voy a dejar la vida por esta camiseta”

Franco Mastantuono fue presentado este jueves como nuevo futbolista de Real Madrid, fecha que coincide con el cumpleaños número 18 del jugador. El exfutbolista de River usará la camiseta número 30 y ya se podrá poner a las órdenes de Xabi Alonso y entrenar junto al equipo

“Cumplo un sueño como jugador. Voy a dejar la vida por esta camiseta que es el sueño que siempre tuve. Gracias a Xabi Alonso y a la dirigencia por confiar en mi”, fueron las primeras palabras del joven en la conferencia de prensa.

Además, le agradeció a su familia, su equipo de trabajo y sus seres queridos por acompañarlo en este momento y lanzó un mensaje a los hinchas del conjunto Merengue: “Espero conseguir cosas muy importantes con este club, van a tener un hincha adentro de la cancha”.

El contrato del juvenil es por seis temporadas y tiene grandes chances de jugar en el equipo titular.

Las declaraciones de Forentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: “Llega a nuestro club uno de los mayores talentos del fútbol. Hoy le damos la bienvenida a Franco Mastantuono”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: “Estamos orgullosos de verte feliz y te sumas a la lista de los prestigiosos jugadores argentino que se suman al Real Madrid”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: “Vas a compartir vestuario con jugadores que ganaron todo”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid: “Desde hoy te pones la camiseta del club que ganó 15 copas de Europa”

Mastantuono es una de las grandes apuestas de un renovado Real Madrid, que dejó ir a jugadores emblématicos como Luka Modric y Lucas Vázquez. La idea del Merengue es empezar a darles lugar a las jóvenes promesas como el brasileño Endrik, el turco Arda Guler y el argentino.

Con respecto a su salario, Mastantuono cobrará 4 millones de euros por temporada, una cifra sumamente importante comparada con lo que percibe, por ejemplo, el Diablito Claudio Etcheverry en Manchester City (900 mil).

Como ya tiene la mayoría de edad, Mastantuono podrá empezar a entrenarse con el primer equipo, algo que hasta ahora no había pasado. Según alguno medios españoles, el delantero argentino tiene plena consideración por parte del entrenador, Xabi Alonso, que le daría varios minutos en cancha.