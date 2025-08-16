Fútbol hoy: horarios y dónde ver online
Mucha acción en las ligas europeas y en el fútbol argentino. Conoce la programación completa.
La agenda deportiva del sábado 16 de agosto promete una emocionante variedad de partidos tanto en el ámbito local como internacional. Desde las primeras horas del día, los aficionados podrán disfrutar de encuentros de la Premier League y la Liga de España, que darán paso a la acción del fútbol argentino en el Torneo Clausura.
En el plano local, el Torneo Clausura se ilumina con cuatro partidos destacados de la jornada: Platense vs. San Lorenzo a las 14:15, Huracán vs. Argentinos Juniors a las 16:15, Rosario Central vs. Deportivo Riestra a las 18:30, y Vélez Sarsfield vs. Independiente a las 20:30. Cada uno de estos encuentros promete ser crucial en la lucha por los primeros puestos.
La emoción no termina ahí, ya que la jornada del fútbol argentino también se complementa con una intensa actividad en el ascenso, donde se disputarán partidos de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, programados a lo largo de la tarde en diversas señales deportivas.
En Europa, el espectáculo comenzará temprano con la Premier League, que abrirá sus puertas a las 08:30 con el enfrentamiento entre Aston Villa y Newcastle United. Posteriormente, a las 13:30, el Manchester City se medirá ante los Wolves. Por su parte, la Liga de España tendrá su atractivo partido entre Mallorca y Barcelona a las 14:30, seguido de otros encuentros en la jornada vespertina. En Francia, la Ligue 1 cerrará su cartelera con el interesante duelo entre Niza y Toulouse.
Las copas nacionales también jugarán un papel importante este sábado. En la Copa de Italia, los aficionados podrán disfrutar de partidos como Como vs. Sudtirol y Cagliari vs. Virtus Entella. En Alemania, la Copa de Alemania comenzará a las 10:30 con varios encuentros, incluyendo la visita del RB Leipzig al SV Sandhausen.
Asimismo, el continente sudamericano se vestirá de gala con partidos en la Liga de Uruguay y la Liga de Chile, donde se disputarán encuentros decisivos en la lucha por el título y la permanencia en ambas competencias.
Para cerrar la intensa jornada, la Major League Soccer presentará el enfrentamiento entre Inter Miami y Los Angeles Galaxy a las 20:30, un partido que será transmitido por MLS Season Pass.
Con un panorama tan variado, este sábado se perfila como un día lleno de acción para los amantes del fútbol, ofreciendo múltiples opciones para seguir la pasión en diferentes franjas horarias y a través de diversas plataformas. ¡No te lo pierdas!
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 16 DE AGOSTO: HORARIO Y TV
TORNEO CLAUSURA (Arg)
- 14.15: Platense vs. San Lorenzo | ESPN Premium
- 16.15: Huracán vs. Argentinos Juniors | TNT Sports
- 18.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra | TNT Sports
- 20.30: Vélez Sarsfield vs. Independiente | ESPN Premium
PRIMERA NACIONAL
- 14.00: San Telmo vs. Colón | DSports y DGO
- 14.10: Chacarita Juniors vs. Temperley | TyC Sports
- 15.00: Tristan Suárez vs. Deportivo Madryn | TyC Sports Play
- 15.30: Talleres RdE vs. Deportivo Morón | TyC Sports Play
- 16.10: Gimnasia de Mendoza vs. Almirante Brown | TyC Sports
- 18.15: Los Andes vs. Quilmes | TyC Sports
PRIMERA B METROPOLITANA
- 15.30: Deportivo Armenio vs. Flandria | TyC Sports Play
- 15.30: Liniers vs. Deportivo Laferrere | TyC Sports Play
- 15.30: Real Pilar vs. Excursionistas | TyC Sports Play
- 15.30: Villa San Carlos vs. Acassuso | TyC Sports Play
- 18.45: San Martín de Burzaco vs. Villa Dalmine | DSports y DGO
PREMIER LEAGUE
- 08.30: Aston Villa vs. Newcastle United | ESPN y Disney+ Premium
- 11.00: Brighton vs. Fulham | ESPN y Disney+ Premium
- 11.00: Sunderland vs. West Ham United | Disney+ Premium
- 11.00: Tottenham vs. Burnley | Disney+ Premium
- 13.30: Wolves vs. Manchester City | Disney+ Premium
LIGA DE ESPAÑA
- 14.30: Mallorca vs. Barcelona | ESPN y Disney+ Premium
- 16.30: Valencia vs. Real Sociedad | DSports y DGO
- 16.30: Alavés vs. Levante UD | DSports y DGO
LIGUE 1
- 12.00: Lens vs. Olympique de Lyon | ESPN y Disney+ Premium
- 14.00: Monaco vs. Le Havre | Disney+ Premium
- 16.05: Niza vs. Toulouse | Disney+ Premium
COPA DE ITALIA
- 13.00: Venezia vs. Mantova
- 13.30: Como vs. Sudtirol | DSports y DGO
- 15.45: Cagliari vs. Virtus Entella | DSports y DGO
- 16.15: Cremonese vs. Palermo
COPA DE ALEMANIA
- 10.30: SV Sandhausen vs. RB Leipzig | Disney+ Premium
- 10.30: Eintracht Norderstedt vs. St. Pauli | Disney+ Premium
- 13.00: Energie Cottbus vs. Hannover | Disney+ Premium
- 13.00: Sportfreunde Lotte vs. Friburgo | Disney+ Premium
LIGA DE URUGUAY
- 13.00: Juventud vs. Miramar Misiones | Disney+ Premium
- 15.30: Liverpool vs. Montevideo Wanderers | Disney+ Premium
- 18.00: Nacional vs. Progreso | Disney+ Premium
LIGA DE CHILE
- 13.00: Ñublense vs. Palestino
- 16.00: Colo Colo vs. Universidad Católica | TNT Sports
- 19.30: O'Higgins vs. Deportes Cobresal
MAJOR LEAGUE SOCCER
- 20.30: Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy | MLS Season Pass vía Apple TV