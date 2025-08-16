La agenda deportiva del sábado 16 de agosto promete una emocionante variedad de partidos tanto en el ámbito local como internacional. Desde las primeras horas del día, los aficionados podrán disfrutar de encuentros de la Premier League y la Liga de España, que darán paso a la acción del fútbol argentino en el Torneo Clausura.

En el plano local, el Torneo Clausura se ilumina con cuatro partidos destacados de la jornada: Platense vs. San Lorenzo a las 14:15, Huracán vs. Argentinos Juniors a las 16:15, Rosario Central vs. Deportivo Riestra a las 18:30, y Vélez Sarsfield vs. Independiente a las 20:30. Cada uno de estos encuentros promete ser crucial en la lucha por los primeros puestos.

La emoción no termina ahí, ya que la jornada del fútbol argentino también se complementa con una intensa actividad en el ascenso, donde se disputarán partidos de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, programados a lo largo de la tarde en diversas señales deportivas.

En Europa, el espectáculo comenzará temprano con la Premier League, que abrirá sus puertas a las 08:30 con el enfrentamiento entre Aston Villa y Newcastle United. Posteriormente, a las 13:30, el Manchester City se medirá ante los Wolves. Por su parte, la Liga de España tendrá su atractivo partido entre Mallorca y Barcelona a las 14:30, seguido de otros encuentros en la jornada vespertina. En Francia, la Ligue 1 cerrará su cartelera con el interesante duelo entre Niza y Toulouse.

Las copas nacionales también jugarán un papel importante este sábado. En la Copa de Italia, los aficionados podrán disfrutar de partidos como Como vs. Sudtirol y Cagliari vs. Virtus Entella. En Alemania, la Copa de Alemania comenzará a las 10:30 con varios encuentros, incluyendo la visita del RB Leipzig al SV Sandhausen.

Asimismo, el continente sudamericano se vestirá de gala con partidos en la Liga de Uruguay y la Liga de Chile, donde se disputarán encuentros decisivos en la lucha por el título y la permanencia en ambas competencias.

Para cerrar la intensa jornada, la Major League Soccer presentará el enfrentamiento entre Inter Miami y Los Angeles Galaxy a las 20:30, un partido que será transmitido por MLS Season Pass.

Con un panorama tan variado, este sábado se perfila como un día lleno de acción para los amantes del fútbol, ofreciendo múltiples opciones para seguir la pasión en diferentes franjas horarias y a través de diversas plataformas. ¡No te lo pierdas!

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 16 DE AGOSTO: HORARIO Y TV

TORNEO CLAUSURA (Arg)

14.15: Platense vs. San Lorenzo | ESPN Premium

16.15: Huracán vs. Argentinos Juniors | TNT Sports

18.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra | TNT Sports

20.30: Vélez Sarsfield vs. Independiente | ESPN Premium

PRIMERA NACIONAL

14.00: San Telmo vs. Colón | DSports y DGO

14.10: Chacarita Juniors vs. Temperley | TyC Sports

15.00: Tristan Suárez vs. Deportivo Madryn | TyC Sports Play

15.30: Talleres RdE vs. Deportivo Morón | TyC Sports Play

16.10: Gimnasia de Mendoza vs. Almirante Brown | TyC Sports

18.15: Los Andes vs. Quilmes | TyC Sports

PRIMERA B METROPOLITANA

15.30: Deportivo Armenio vs. Flandria | TyC Sports Play

15.30: Liniers vs. Deportivo Laferrere | TyC Sports Play

15.30: Real Pilar vs. Excursionistas | TyC Sports Play

15.30: Villa San Carlos vs. Acassuso | TyC Sports Play

18.45: San Martín de Burzaco vs. Villa Dalmine | DSports y DGO

PREMIER LEAGUE

08.30: Aston Villa vs. Newcastle United | ESPN y Disney+ Premium

11.00: Brighton vs. Fulham | ESPN y Disney+ Premium

11.00: Sunderland vs. West Ham United | Disney+ Premium

11.00: Tottenham vs. Burnley | Disney+ Premium

13.30: Wolves vs. Manchester City | Disney+ Premium

LIGA DE ESPAÑA

14.30: Mallorca vs. Barcelona | ESPN y Disney+ Premium

16.30: Valencia vs. Real Sociedad | DSports y DGO

16.30: Alavés vs. Levante UD | DSports y DGO

LIGUE 1

12.00: Lens vs. Olympique de Lyon | ESPN y Disney+ Premium

14.00: Monaco vs. Le Havre | Disney+ Premium

16.05: Niza vs. Toulouse | Disney+ Premium

COPA DE ITALIA

13.00: Venezia vs. Mantova

13.30: Como vs. Sudtirol | DSports y DGO

15.45: Cagliari vs. Virtus Entella | DSports y DGO

16.15: Cremonese vs. Palermo

COPA DE ALEMANIA

10.30: SV Sandhausen vs. RB Leipzig | Disney+ Premium

10.30: Eintracht Norderstedt vs. St. Pauli | Disney+ Premium

13.00: Energie Cottbus vs. Hannover | Disney+ Premium

13.00: Sportfreunde Lotte vs. Friburgo | Disney+ Premium

LIGA DE URUGUAY

13.00: Juventud vs. Miramar Misiones | Disney+ Premium

15.30: Liverpool vs. Montevideo Wanderers | Disney+ Premium

18.00: Nacional vs. Progreso | Disney+ Premium

LIGA DE CHILE

13.00: Ñublense vs. Palestino

16.00: Colo Colo vs. Universidad Católica | TNT Sports

19.30: O'Higgins vs. Deportes Cobresal

MAJOR LEAGUE SOCCER