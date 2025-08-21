Gabriel Boric y la federación chilena condenaron la violencia en Independiente - U de Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió en la madrugada de este jueves a los graves incidentes registrados entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América — Ricardo Enrique Bochini, durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. Boric afirmó que la prioridad del Gobierno es "atender a los compatriotas agredidos, garantizar su atención médica inmediata y asegurar que a los detenidos se les respeten sus derechos", y recalcó que "nada justifica un linchamiento. Nada".

El mandatario subrayó el rechazo institucional a cualquier manifestación de violencia en el ámbito deportivo y anunció la coordinación con las autoridades consulares y de seguridad para asistir a los afectados. En ese sentido, remarcó la necesidad de una investigación rápida y el pleno respeto del debido proceso para los detenidos, al tiempo que expresó solidaridad con las víctimas.

Por su parte, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado en el que "repudia categóricamente los graves hechos de violencia" que llevaron a la cancelación del encuentro y responsabiliza a los sectores organizadores por la pasividad ante las agresiones. En el texto se asegura que "las graves agresiones por parte de la barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio, ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte".

La ANFP solicitó el esclarecimiento inmediato de los hechos y pidió "aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables". Además expresó: "nuestro total apoyo a Universidad de Chile; solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias" y anunció que mantendrá contacto con los dirigentes del club para brindar respaldo en lo que calificó como una situación lamentable. Se espera que CONMEBOL resuelva medidas disciplinarias que podrían incluir la eliminación del equipo argentino y sanciones sobre la presencia de hinchas en estadios.