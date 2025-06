Después de la derrota 2-0 frente a Inter en Seattle y la eliminación de River en la fase de grupos del Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo lamentó el desenlace y pidió disculpas a los hinchas que acompañaron al equipo en gran número en el Lumen Field, en el noroeste de Estados Unidos.

“Estuvimos en partido, lo jugamos como creíamos que había que hacerlo. Lamentablemente, la expulsión no nos permitió llegar al final con alguna chance. Es una pena por toda la gente que vino en masa a vernos, le pedimos disculpas por no seguir”, expresó Gallardo al salir del campo.

Ya en conferencia de prensa, el Muñeco profundizó su análisis. Señaló que, en torneos tan cortos, las bajas por lesiones, amarillas o expulsiones terminan siendo determinantes. “Intentamos plantarnos, hacerles frente, jugarles de igual a igual. Hasta la expulsión estábamos compitiendo. En el segundo tiempo, al intentar recuperar alto y quedar mano a mano atrás, nos generaron problemas con espacios. Con uno menos durante 30 minutos, se rompió todo y se hizo muy difícil”, explicó.

También se refirió al partido anterior frente a Monterrey, donde River dejó escapar la gran oportunidad de clasificación. “Hicimos méritos para ganar ese segundo partido y no lo logramos. Por eso llegamos a esta instancia teniendo que jugar la clasificación frente a un rival de muchísima jerarquía. Si hay algo que reprocharse, es no haber ganado ese partido”, sostuvo.

Gallardo también habló del éxodo de jóvenes talentos del club, a raíz de la inminente salida de Franco Mastantuono al Real Madrid. “Ahora se va Mastantuono, Echeverri se fue hace poco, ni hablar de Julián Álvarez o Enzo Fernández. Todos jugadores formados en el club, que hoy están en grandes ligas y equipos. Siempre fuimos exportadores, pero ahora se van cada vez más jóvenes. Eso te obliga a rearmarte constantemente, sabiendo que tus mejores jugadores se van rápido”, remarcó.

Otro punto que generó su molestia fue la transmisión de los goles de Monterrey en las pantallas del estadio durante el partido con Inter. “Me pareció insólito. No se entiende la esencia del juego si hacés eso. Estás jugando un partido decisivo y te muestran imágenes de otro que influye directamente. Eso se debería rever. La gente del fútbol en FIFA debería tener más sensibilidad. No estoy poniendo excusas, pero no es algo que debería pasar”, cuestionó.

Finalmente, se refirió a la gresca que se produjo en el final del partido: “Entiendo las pulsaciones de los futbolistas, pero eso empañó un poco el cierre. No es la imagen que queremos dar. Fue una pelea entre dos jugadores con los ánimos altos, y eso arrastra a los demás. Por suerte se calmó rápido y no pasó a mayores”, concluyó.