River no pudo alcanzar el resultado que más le convenía jugando de local y nada pudo hacer al final para evitar la derrota. Cayó 2 a 1 ante Palmeiras de Brasil y ahora tendrá que redoblar los esfuerzos la próxima semana si quiere lograr el objetivo de meterse entre los mejores cuatro equipos de la Copa Libertadores de América.

El entrenador Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa y, más allá del dolor de perder en el Monumental, transmitió un mensaje de esperanza para la revancha en Brasil.

"El equipo mostró rebeldía. Me quedo con lo que quedó al final: el gol de diferencia nos deja con vida. Hubiese sido más difícil con una diferencia de dos goles. Nos deja con vida. Palmeiras mostró respeto en el segundo tiempo también", expresó el "Muñeco".

Luego agregó: "Estamos vivos. Hay una diferencia de un gol. Tenemos que corregir los errores que cometimos. Sobre todo, el gol de pelota parada en el inicio del partido", expresó Gallardo. Y agregó: "La búsqueda estuvo. De eso nos tenemos que agarrar para ir a Brasil y dar vuelta la serie".

También se refirió a la decisión de poner como suplente a Juanfer Quintero: "Recién ahora se encuentra un poco mejor. Cuando él está mejor, nos da otra frescura futbolística. Tal vez en el primer tiempo también lo hubiéramos padecido. Fueron superiores".

Gallardo aseguró que el "Verdão" posee una "jerarquía diferente".

"Perdimos el control de ese inicio de partido. Cuando hacen un gol de pelota parada, impacta fuerte. Es un equipo de muchísima jerarquía. Se nos impuso. En el segundo tiempo cambió la cosa. Se cansaron en ese desarrollo del partido. Podríamos haberlo empatado al final. Es la sensación que queda", afirmó.