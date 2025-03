Gallardo habló tras el empate de River: “Les pido que no se impacienten.”

Este sábado por la noche se jugó un verdadero partidazo en el Monumental, pero que dejó a River con una sensación incómoda, con sabor a poco. El empate 2 a 2 con Rosario Central no le gustó nada a los hinchas del Millonario, que reprobaron el marcador y el funcionamiento con algunos silbidos tras el final del encuentro.

Minutos después del partido, y en la previa del debut en la Copa Libertadores 2025, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa. “No podemos terminar de completar las buenas intenciones que tenemos. Hoy era un partido ante un muy buen rival como para plasmar esas buenas intenciones", dijo.

“Les pido que no se impacienten, el año recién arranca y es largo. Vamos a estar bien”, afirmó en conferencia de prensa. Para el Muñeco River no hizo un mal partido, pero reconoció que el último tramo del encuentro dejó una imagen opaca. “Nos hicieron un gol demasiado fácil (por el 2 a 2) y casi lo perdemos. Eso empaña las buenas intenciones. Cuando estábamos 2-1 necesitábamos marcar el 3-1 y no lo pudimos hacer”, agregó.

El Muñeco destacó que “las cosas no se construyen tan rápido, llevan su tiempo”. Además, agregó: “Me encantaría que todo fluyera de una manera espectacular y deliremos como pasó el otro día con la Selección, pero ese es un equipo fantástico con campeones del mundo y llenos de confianza”.

De todas formas, Gallardo reconoció la importancia del apoyo de la gente y valoró el respaldo que siente. “Está perfecto que tengan exigencias. Es lo normal. Me gustaría que sigan acompañando como lo hacen siempre, que llenan la cancha y cantan todo el partido”, manifestó.

“Hubo errores puntuales, no desde el juego en sí. Hoy nos queda ese sinsabor de que te empaten y de que casi lo pierdas. Te deja esa sensación de que ‘la pasamos un poco mal’, pero no fue así. Nos deja un sabor amargo”, admitió.

“Hay que cambiar el chip, recuperarnos y saber que empieza la Copa Libertadores. Desde mañana a preparar el partido (ante Universitario en Perú) de la mejor manera”, afirmó Gallardo.