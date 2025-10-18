Gallardo mueve el tablero: sin Enzo Pérez ni Acuña, los convocados de River para visitar a Talleres

Marcelo Gallardo comienza a ajustar piezas en River. El equipo viajará a Córdoba con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras una seguidilla de resultados irregulares que encendieron las alarmas en Núñez. Este sábado enfrentará a Talleres en el Mario Alberto Kempes, con una lista de convocados que trae varias novedades y el objetivo claro de recuperar confianza antes de la semifinal de la Copa Argentina.

Dos ausencias se destacan entre los convocados. Marcos Acuña no logró superar del todo el traumatismo en la rodilla izquierda que sufrió ante Rosario Central, producto de una fuerte patada de Franco Ibarra. Esa lesión lo dejó fuera también de los amistosos de la selección argentina ante Venezuela y Puerto Rico.

La otra baja importante es la de Enzo Pérez, quien no viajará para continuar con una preparación física diferenciada de cara al duelo copero frente a Independiente Rivadavia, el 24 de octubre. En su lugar, Gallardo recupera a Juan Portillo, ya habilitado tras cumplir la fecha de suspensión por su expulsión ante Central y con chances de ser titular en el mediocampo.

Entre las buenas noticias, Jeremías Ledesma vuelve a estar disponible tras dejar atrás una lumbalgia, mientras que Gonzalo “Pity” Martínez reaparece luego de una larga recuperación, con la intención de sumar minutos y aportar su desequilibrio.

También regresan varios futbolistas tras la fecha FIFA: Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero estarán a disposición del técnico para medirse ante el equipo de Carlos Tevez.

Gallardo sigue dándole espacio a los juveniles. Cristian Jaime, quien dejó una buena imagen en su debut ante Sarmiento, vuelve a ser convocado, al igual que Thiago Acosta, que tuvo su primera titularidad en ese mismo encuentro.

El plantel tiene previsto arribar a Córdoba alrededor de las 21 horas y hospedarse en el hotel Quinto Centenario, donde quedará concentrado a la espera de un partido que podría marcar un punto de inflexión en la temporada.

Probable formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.