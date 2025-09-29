En la décima fecha del Torneo Clausura, River Plate cayó 1-2 ante Deportivo Riestra en el Monumental y acumuló su cuarta derrota consecutiva, una racha que no se registraba desde 2010. La caída, que se produjo en la conmemoración del Día del Hincha, además implicó perder la oportunidad de arrebatarle la cima de la Zona B al líder actual del certamen, el conjunto conocido como el Malevo.

Tras el partido, el director técnico Marcelo Gallardo ofreció una autocrítica contundente durante la conferencia de prensa. «Me hago responsable del presente del equipo. Hemos probado de diferentes maneras, dimos oportunidades y no logramos que fluya. Es una responsabilidad propia de la que me hago cargo», afirmó en declaraciones públicas, reconociendo la necesidad de respuestas futbolísticas ante el momento adverso.

El entrenador, que vive una de sus semanas más complejas desde su vuelta al club, se dirigió también a la afición y pidió disculpas por la actuación del equipo en Núñez. «Lo primero que voy a expresar es pedirle disculpas a los hinchas. No era el momento en el que queríamos estar y en el día del hincha no pudimos dar vuelta la página», señaló, en un contexto de fuertes reclamos por parte de los simpatizantes durante el encuentro.