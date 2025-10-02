Gianni Infantino designó a Chiqui Tapia con un nuevo rol en la FIFA

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, fue designado como titular de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA durante la reunión del Consejo celebrada en Zúrich. El nombramiento marca su regreso al Comité Ejecutivo del máximo organismo mundial. Tapia asume en un momento de discusión sobre normativa, seguridad y arbitraje, con la misión de velar porque las reglas se apliquen de forma uniforme en todas las competencias.

La Comisión de Reglas de Juego es uno de los espacios más influyentes de la FIFA, encargada de evaluar y proponer modificaciones al reglamento y supervisar su implementación en torneos oficiales. Con esta designación, Tapia refuerza su protagonismo en el fútbol internacional y afianza la presencia institucional de la AFA en los ámbitos de decisión global.

Junto con Tapia, la delegación argentina sumó otros cargos: Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, fue elegido miembro de la Comisión de Asesoría Comercial y Marketing, presidida por Ignacio Alonso. Además, en el anterior Consejo realizado en Asunción se incorporaron Juan Manuel Iglesias a la Comisión de Gobernanza, Auditoría y Conformidad; Mariana Idrogo a la Cámara de Instrucción del Comité de Ética; y Andrés “Patón” Urich al Comité de Apelaciones.

La mayor presencia de dirigentes argentinos en distintas comisiones de la FIFA refleja una estrategia de posicionamiento institucional. Estos nombramientos amplían la participación del país en decisiones que impactan en la organización de torneos, la regulación del juego y los procesos disciplinarios, temas que tendrán seguimiento atento desde el fútbol nacional.