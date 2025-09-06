Gimnasia LP denunció el robo de cables tras el apagón frente a Atlético Tucumán

Atlético Tucumán cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El partido estuvo marcado por un prolongado corte de energía que obligó a interrumpir las acciones y demoró el desarrollo del encuentro, aunque finalmente se pudo completar. La eventualidad motivó malestar en ambas parcialidades y la posterior presentación de un informe por parte de la dirigencia del club local.

La Comisión Directiva de Gimnasia presentó una denuncia penal en la que sostiene que el apagón no fue fortuito sino consecuencia de un sabotaje. El documento, firmado por el presidente del club, Mariano Cowen, y acompañado por sus abogados, describe que el origen del problema fue la explosión de una bornera en la línea de alimentación que conecta los generadores con las torres de iluminación.

Según el informe técnico citado por la institución, la falla resultó inusual y las instalaciones tenían capacidad para soportar el consumo habitual, por lo que se plantea la hipótesis de un intento de sustracción de cableado que habría dejado el conductor parcialmente cortado y, con el tiempo, provocado el sobrecalentamiento y el posterior cortocircuito.

El escrito añade que tanto el electricista del club como el electricista de la empresa proveedora observaron indicios compatibles con esa posibilidad. Con la denuncia de “delito de acción pública” por robo, la dirigencia solicita que se realicen las pericias pertinentes y se investiguen responsabilidades. Fuentes oficiales indicaron que el caso quedó en manos de la justicia para determinar las causas precisas del hecho y, en su caso, identificar a los autores.