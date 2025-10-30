El seleccionado Argentina XV ya tiene definido su plantel para la gira europea de noviembre, que incluirá dos exigentes amistosos frente a Munster (Irlanda) y Bristol Bears (Inglaterra). Entre los 30 jugadores convocados por el head coach Álvaro Galindo se destacan tres tucumanos: Benjamín Garrido (Huirapuca), Tomás Medina (Cardenales RC) y Francisco Moreno (Universitario).

Los tres representantes de nuestra provincia formaron parte de la Concentración Nacional que se desarrolló esta semana en el Hindú Club, en lo que constituyó la última etapa de preparación antes del viaje. Para el rugby tucumano, su presencia es una señal del avance del trabajo formativo en los clubes locales y del lugar cada vez más habitual que ocupan los jóvenes del norte en los seleccionados nacionales.

El itinerario europeo comenzará mañana, desde las 14, cuando Argentina XV enfrente a Munster en el Thomond Park de Limerick. Luego, el equipo se medirá el viernes 7 de noviembre contra los Bristol Bears, en el Ashton Gate Stadium, a partir de las 16.45.

Con tres tucumanos en sus filas, el combinado argentino intentará cerrar este 2025 de la mejor manera posible. La selección apuesta a finalizar el año con buenas actuaciones para seguir consolidando el camino hacia el alto rendimiento y abrir nuevas oportunidades para los jugadores surgidos de las canteras regionales.