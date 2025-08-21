Godoy Cruz, Lanús y Central Córdoba se disputarán el pase a cuartos de final

Godoy Cruz y Atlético Mineiro se juegan el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, desde las 19 en el Feliciano Gambarte de Mendoza. Televisará ESPN y el árbitro será Felipe González (CHI). Este encuentro definirá al rival de Bolívar en cuartos de final.

El equipo mendocino llega golpeado, en medio de la transición tras la salida de Esteban Solari y el arribo de Walter Ribonetto, que aún no consiguió resultados positivos. En los dos partidos bajo su conducción, el Tomba cayó 2-1 en la ida de la serie en Belo Horizonte y 4-2 ante River en el Clausura.

Del otro lado, Atlético Mineiro tampoco atraviesa su mejor momento. Los dirigidos por Cuca vienen de perder 3-1 frente a Grêmio por el Brasileirao, donde marchan en la 11.ª posición. Sin embargo, el “Galo” mostró solidez en su camino en la Sudamericana.

Formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen; Juan Andrés Meli, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael o Gabriel Menino, Iván Román, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alexander, Alan Franco, Gustavo Scarpa; Tomás Cuello o Hulk y Roni. DT: Cuca.



Lanús y Central Córdoba (SDE) se enfrentarán este jueves para definir quién avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El partido se jugará a las 21.30 en el estadio Néstor Díaz Pérez (Lanús) y contará con el arbitraje del chileno Cristian Garay. Televisará DSports.

La serie está abierta a favor del equipo santiagueño, que ganó la ida 1-0. En la primera instancia, disputada en el estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba se impuso 1-0 con un gol de Gastón Verón. El vencedor se medirá en cuartos con quien pase de la serie entre Fluminense y América de Cali.

Lanús llega con buen presente futbolístico a pesar del traspié en Santiago del Estero. Tras la derrota con Rosario Central, el equipo de Mauricio Pellegrino hilvanó resultados positivos. Por su parte, el Ferroviario suma ocho partidos sin derrotas desde la caída ante Liga de Quito, resultado que lo había dejado afuera de los playoffs de esta Sudamericana.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.