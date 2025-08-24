Franco Mastantuono vivió su primer partido como titular en el Real Madrid con la serenidad de quien responde a la confianza: los 25 minutos ante Osasuna, sumados a lo visto en entrenamientos, fueron suficientes para confirmar el interés de Xabi Alonso y justificar la apuesta del cuerpo técnico, que prefirió su frescura por encima de Brahim Díaz y Vinicius.

El volante argentino se destacó por su decisión para encarar y buscar asociaciones en un tramo del encuentro en el que Oviedo se atrincheró, generando peligro con una llegada al segundo poste y sufriendo un claro agarrón en el área que no fue sancionado, antes de notar el lógico desgaste físico en el complemento y dejar su lugar en el momento apropiado, mientras el equipo finalmente logró abrir el cerrojo rival con goles de Mbappé y Vinicius, dejando en evidencia que Mastantuono está dispuesto a aprovechar cada oportunidad y acelerar su adaptación con intensidad y compromiso.