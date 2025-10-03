Marcos Acuña fue uno de los principales protagonistas del final caliente en el triunfo de River por 1-0 ante Racing, en el Gigante de Arroyito de Rosario, en el duelo de los cuartos de final de la Copa Argentina.

Apenas el árbitro Hernán Mastrángelo marcó el desenlace del encuentro, los jugadores de ambos equipos forcejearon. Todo inició a raíz de un escupitajo de Adrián Balboa al lateral campeón del mundo. Marcelo Gallardo intentó separar y Franco Pardo agarró al Huevo con la intención de que la situación no pasara a mayores.

Más allá de eso, en un tenso momento, Gonzalo Costas —hijo de Gustavo y ayudante de campo en su cuerpo técnico— encaró a Acuña, quien tiene pasado en Racing. Ambos discutieron mientras Enzo Pérez y Nacho Fernández intentaban calmar a su compañero.

"Ahora que es campeón del mundo es un desagradecido", lanzó Gonzalo Costas en un mano a mano con Maxi Salas antes de retirarse del campo de juego del Gigante de Arroyito.

El Huevo —quien tuvo pasado en Racing— fue uno de los grandes apuntados por los hinchas de la Academia. El jugador de la Selección Argentina desató un escándalo cuando hizo jueguitos con la cabeza y los fanáticos del conjunto de Avellaneda explotaron. Incluso, uno le mostró billetes: lo acusan de "mercenario" por elegir River para su regreso al fútbol argentino.

River se impuso por 1-0 ante Racing gracias al gol del morbo de Maxi Salas (otro de los grandes protagonistas del partido). Se quedó con el clásico y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, donde chocará con Independiente Rivadavia de Mendoza.