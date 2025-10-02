GP de Singapur: este fin de semana corre Franco Colapinto, conocé el cronograma
El piloto argentino llega renovado después del descanso con el objetivo de sumar sus primeros puntos en Singapur.
Después del paso por Azerbaiyán, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las citas más espectaculares del calendario: el Gran Premio de Singapur, en el icónico circuito callejero de Marina Bay. La acción comenzará este viernes 3 de octubre con las primeras prácticas libres y culminará el domingo 5 con la esperada carrera nocturna.
El argentino Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine luego de un difícil Gran Premio en Bakú, donde finalizó 19°. El piloto de Pilar sigue en la búsqueda de sus primeros puntos en la temporada, fundamentales para darle aire a un equipo que hasta ahora solo sumó gracias a Pierre Gasly y que marcha último en la tabla de constructores.
Tanto Colapinto como Gasly saben que están obligados a mejorar el rendimiento, aunque el desafío es grande frente a la falta de competitividad del monoplaza francés.
Agenda del GP de Singapur (horario argentino)
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
- Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+.
Circuito callejero de Marina Bay
El Circuito Callejero de Marina Bay, inaugurado en 2008, es uno de los escenarios más espectaculares y exigentes de la Fórmula 1. Rodeado por los rascacielos y la bahía iluminada de Singapur, se distingue por haber sido la primera carrera nocturna de la historia de la categoría.
Su dificultad radica en la humedad extrema, las largas carreras y la cercanía de los muros, que no dejan margen para errores. Todo esto lo convierte en una prueba no solo de velocidad, sino también de resistencia física y concentración para los pilotos.
Datos clave:
- Ubicación: Marina Bay, Singapur
- Longitud actual: 4,94 km (antes 5,065 km)
- Curvas: 19 (hasta 2022 contaba con 23 curvas)
- Vuelta récord (F1): 1:34.486 – Daniel Ricciardo (RB-Honda RBPT, 2024)
- Capacidad: más de 80.000 espectadores
- Inauguración: 28 de septiembre de 2008
- Escapatorias: limitadas, con muros cercanos en gran parte del trazado
- Eventos principales: Fórmula 1 (Gran Premio de Singapur), Porsche Carrera Cup Asia, Ferrari Challenge
Tabla de posiciones - Pilotos:
- Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos
- Lando Norris (McLaren): 299 puntos
- Max Verstappen (Red Bull): 255 puntos
- George Russell (Mercedes): 212 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari): 165 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari): 121 puntos
- Kimi Antonelli (Mercedes): 78 puntos
- Alexander Albon (Williams): 70 puntos
- Isack Hadjar (RB): 39 puntos
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber): 37 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 31 puntos
- Liam Lawson (RB): 30 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos
- Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
- Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 puntos
- Oliver Bearman (Haas): 16 puntos
- Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
- Jack Doohan (Alpine): 0 puntos
Tabla de posiciones - Constructores
- McLaren: 623 puntos
- Mercedes: 290 puntos
- Ferrari: 286 puntos
- Red Bull: 272 puntos
- Williams: 101 puntos
- RB: 72 puntos
- Aston Martin: 62 puntos
- Kick Sauber: 55 puntos
- Haas: 44 puntos
- Alpine: 20 puntos
Fórmula 1: calendario 2025
- Singapur | Marina Bay – 3 al 5 de octubre (próximo)
- Estados Unidos | Austin – 17 al 19 de octubre
- México | Ciudad de México – 24 al 26 de octubre
- Brasil | Sao Paulo – 7 al 9 de noviembre
- Las Vegas – 20 al 22 de noviembre
- Qatar | Losail – 28 al 30 de noviembre
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 5 al 7 de diciembre