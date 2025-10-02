GP de Singapur: este fin de semana corre Franco Colapinto, conocé el cronograma

Después del paso por Azerbaiyán, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las citas más espectaculares del calendario: el Gran Premio de Singapur, en el icónico circuito callejero de Marina Bay. La acción comenzará este viernes 3 de octubre con las primeras prácticas libres y culminará el domingo 5 con la esperada carrera nocturna.

El argentino Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine luego de un difícil Gran Premio en Bakú, donde finalizó 19°. El piloto de Pilar sigue en la búsqueda de sus primeros puntos en la temporada, fundamentales para darle aire a un equipo que hasta ahora solo sumó gracias a Pierre Gasly y que marcha último en la tabla de constructores.

Tanto Colapinto como Gasly saben que están obligados a mejorar el rendimiento, aunque el desafío es grande frente a la falta de competitividad del monoplaza francés.

Agenda del GP de Singapur (horario argentino)

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+.

Circuito callejero de Marina Bay

El Circuito Callejero de Marina Bay, inaugurado en 2008, es uno de los escenarios más espectaculares y exigentes de la Fórmula 1. Rodeado por los rascacielos y la bahía iluminada de Singapur, se distingue por haber sido la primera carrera nocturna de la historia de la categoría.

Su dificultad radica en la humedad extrema, las largas carreras y la cercanía de los muros, que no dejan margen para errores. Todo esto lo convierte en una prueba no solo de velocidad, sino también de resistencia física y concentración para los pilotos.

Datos clave:

Ubicación: Marina Bay, Singapur

Longitud actual: 4,94 km (antes 5,065 km)

Curvas: 19 (hasta 2022 contaba con 23 curvas)

Vuelta récord (F1): 1:34.486 – Daniel Ricciardo (RB-Honda RBPT, 2024)

Capacidad: más de 80.000 espectadores

Inauguración: 28 de septiembre de 2008

Escapatorias: limitadas, con muros cercanos en gran parte del trazado

Eventos principales: Fórmula 1 (Gran Premio de Singapur), Porsche Carrera Cup Asia, Ferrari Challenge

Tabla de posiciones - Pilotos:

Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos Lando Norris (McLaren): 299 puntos Max Verstappen (Red Bull): 255 puntos George Russell (Mercedes): 212 puntos Charles Leclerc (Ferrari): 165 puntos Lewis Hamilton (Ferrari): 121 puntos Kimi Antonelli (Mercedes): 78 puntos Alexander Albon (Williams): 70 puntos Isack Hadjar (RB): 39 puntos Nico Hülkenberg (Kick Sauber): 37 puntos Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos Carlos Sainz Jr. (Williams): 31 puntos Liam Lawson (RB): 30 puntos Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos Esteban Ocon (Haas): 28 puntos Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 puntos Oliver Bearman (Haas): 16 puntos Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos Jack Doohan (Alpine): 0 puntos

Tabla de posiciones - Constructores

McLaren: 623 puntos Mercedes: 290 puntos Ferrari: 286 puntos Red Bull: 272 puntos Williams: 101 puntos RB: 72 puntos Aston Martin: 62 puntos Kick Sauber: 55 puntos Haas: 44 puntos Alpine: 20 puntos

Fórmula 1: calendario 2025