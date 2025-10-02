Después del paso por Azerbaiyán, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las citas más espectaculares del calendario: el Gran Premio de Singapur, en el icónico circuito callejero de Marina Bay. La acción comenzará este viernes 3 de octubre con las primeras prácticas libres y culminará el domingo 5 con la esperada carrera nocturna.

El argentino Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine luego de un difícil Gran Premio en Bakú, donde finalizó 19°. El piloto de Pilar sigue en la búsqueda de sus primeros puntos en la temporada, fundamentales para darle aire a un equipo que hasta ahora solo sumó gracias a Pierre Gasly y que marcha último en la tabla de constructores.

Tanto Colapinto como Gasly saben que están obligados a mejorar el rendimiento, aunque el desafío es grande frente a la falta de competitividad del monoplaza francés.

Agenda del GP de Singapur (horario argentino)

Viernes 3 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
  • Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
  • Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

  • Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+.

Circuito callejero de Marina Bay

El Circuito Callejero de Marina Bay, inaugurado en 2008, es uno de los escenarios más espectaculares y exigentes de la Fórmula 1. Rodeado por los rascacielos y la bahía iluminada de Singapur, se distingue por haber sido la primera carrera nocturna de la historia de la categoría.

Su dificultad radica en la humedad extrema, las largas carreras y la cercanía de los muros, que no dejan margen para errores. Todo esto lo convierte en una prueba no solo de velocidad, sino también de resistencia física y concentración para los pilotos.

GP de Singapur: este fin de semana corre Franco Colapinto, conocé el cronograma
Circuito callejero de Marina Bay, Singapur (Foto: REUTERS/Caroline Chia).

Datos clave:

  • Ubicación: Marina Bay, Singapur
  • Longitud actual: 4,94 km (antes 5,065 km)
  • Curvas: 19 (hasta 2022 contaba con 23 curvas)
  • Vuelta récord (F1): 1:34.486 – Daniel Ricciardo (RB-Honda RBPT, 2024)
  • Capacidad: más de 80.000 espectadores
  • Inauguración: 28 de septiembre de 2008
  • Escapatorias: limitadas, con muros cercanos en gran parte del trazado
  • Eventos principales: Fórmula 1 (Gran Premio de Singapur), Porsche Carrera Cup Asia, Ferrari Challenge

Tabla de posiciones - Pilotos:

  1. Oscar Piastri (McLaren): 324 puntos
  2. Lando Norris (McLaren): 299 puntos
  3. Max Verstappen (Red Bull): 255 puntos
  4. George Russell (Mercedes): 212 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari): 165 puntos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari): 121 puntos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes): 78 puntos
  8. Alexander Albon (Williams): 70 puntos
  9. Isack Hadjar (RB): 39 puntos
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber): 37 puntos
  11. Lance Stroll (Aston Martin): 32 puntos
  12. Carlos Sainz Jr. (Williams): 31 puntos
  13. Liam Lawson (RB): 30 puntos
  14. Fernando Alonso (Aston Martin): 30 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas): 28 puntos
  16. Pierre Gasly (Alpine): 20 puntos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull): 20 puntos
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18 puntos
  19. Oliver Bearman (Haas): 16 puntos
  20. Franco Colapinto (Alpine): 0 puntos
  21. Jack Doohan (Alpine): 0 puntos

Tabla de posiciones - Constructores

  1. McLaren: 623 puntos
  2. Mercedes: 290 puntos
  3. Ferrari: 286 puntos
  4. Red Bull: 272 puntos
  5. Williams: 101 puntos
  6. RB: 72 puntos
  7. Aston Martin: 62 puntos
  8. Kick Sauber: 55 puntos
  9. Haas: 44 puntos
  10. Alpine: 20 puntos

Fórmula 1: calendario 2025

  • Singapur | Marina Bay – 3 al 5 de octubre (próximo)
  • Estados Unidos | Austin – 17 al 19 de octubre
  • México | Ciudad de México – 24 al 26 de octubre
  • Brasil | Sao Paulo – 7 al 9 de noviembre
  • Las Vegas – 20 al 22 de noviembre
  • Qatar | Losail – 28 al 30 de noviembre
  • Abu Dhabi (Yas Marina) – 5 al 7 de diciembre