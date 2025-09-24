Peleando en todos lados, Suffok se adjudicó ante un escenario colmado el 70º Gran Premio Batalla de Tucumán (2200 metros), y con la guía de Facundo Ricardo Morán quedó grabado en el rico historial de la carrera.

Presionado desde el salto por Remanente y Standartd, el hijo de Forge preparado por Lázaro Noguera Assad sacó ventajas al pisar la recta, y abriéndose las mantuvo sobre Dr. Legasov, 2º a ½ pescuezo en 2’18”1/5, con Laudrup a ¾ cuerpo del escolta y He’s a Rockstar a 2 cuerpos más.

El defensor de la caballeriza L.C.J. venía de ganar los 2000 metros del Clásico 110º Aniversario Caja Popular de Ahorros, su trampolín para llevarse esta tarde la prueba más relevante del calendario tucumano a expensas del vencedor de 2024.

Fuente: UTTA