Con la oportunidad de ver a Franco Colapinto al volante de un Alpine, la Fórmula 1 vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán. La decimoséptima fecha de la temporada 2025 se disputa en el circuito callejero de Bakú, un trazado conocido por sus largas rectas y zonas estrechas que suelen ofrecer una combinación de altas velocidades y sorpresas tácticas.

La atención apunta sobre la nueva prueba de Colapinto, que transita una temporada complicada y lejos de los resultados esperados para una escudería de su talla. Tras su mejor actuación en los Países Bajos, el piloto argentino no pudo replicar ese impulso en Italia, donde terminó nuevamente en las posiciones de atrás. Esta carrera en Bakú supondrá una nueva oportunidad para intentar mejorar sensaciones y resultados.

En la tabla de pilotos, Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren, Lando Norris. El campeón defensor completa el podio provisional, lo que mantiene la pelea por el título con varios nombres relevantes en disputa.

Horarios y cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 05:30 hs

Práctica Libre 2: 09:00 hs

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 05:30 hs

Clasificación: 09:00 hs

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00 hs

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán

En Argentina, el Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo por la plataforma de streaming Disney+. También existe la posibilidad de que Fox Sports emita la carrera, aunque aún no hubo confirmación oficial. Otra alternativa para quienes buscan opciones de transmisión es F1 TV, la plataforma oficial que ofrece múltiples señales y ángulos de cámara para seguir todo lo que sucede en pista.