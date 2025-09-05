Gran Premio de Italia: horarios y por dónde ver a Franco Colapinto

Este fin de semana se viene un circuito especial para Franco Colapinto, que viene de tener una buena actuación en el Gran Premio de Países Bajos. El piloto argentino se ilusiona con sumar sus primeros puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y que mejor lugar para hacerlo que en Monza, GP de Italia donde realizó su debut absoluto en la Máxima. El año pasado sorprendió a todos con un buen tiempo en la clasificación y luego alcanzó el 12° lugar en la carrera del domingo. Este año buscará mejorar aún más su rendimiento en esta pista.

Por qué Franco Colapinto no disputará la FP1 del GP de Italia

Alpine confirmó que el estonio se subirá por primera vez al A525 para el primer ensayo en Monza. La decisión de la escudería francesa se da en el marco de la regla que obliga a los equipos a cederle el auto a sus rookies en cuatro FP1 a lo largo de la temporada.

Gran Premio de Italia: días y horarios para ver a Franco Colapinto

Viernes 5 de septiembre

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10.00 horas

¿Por dónde se puede ver el GP de Italia de la F1?

Toda la actividad se podrá ver en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports.