En el transcurso del duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana,  un grupo de hinchas del conjunto visitante, ubicados en la Tribuna Pavoni Alta, arrancaron, prendieron fuego y lanzaron butacas, bombas de estruendo y botellas a los simpatizantes locales, situados en la parte baja.

El conflicto inició porque la parcialidad chilena robó una bandera de su par local, la cual estaba cercana a su popular. Esa situación desencadenó las corridas de la barra brava del Rey de Copas, que no es capaz de abrir el portón que separa a ambas hinchadas.

Si bien la voz del estadio ordenó a los visitantes que se retiren de la tribuna y amenazó con posibles sanciones, los violentos seguidores de La U no se marcharon, violentaron un cuarto en el que se guardan elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos contra los fanáticos del Rey de Copas, que tuvieron que abandonar la tribuna e, incluso, algunos resultaron gravemente heridos.

Graves incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

Pese a los actos de vandalismo, la policía no intervino para controlar la situación, ya que la Conmebol ordenó que no fuera a ese sector, que está protegido solamente por algunos hombres de seguridad privada. 

Luego de dos suspensiones en el comienzo del segundo tiempo, los jugadores de ambos equipos abandonaron el campo de juego y el partido se suspendió provisoriamente por 20 minutos. En este momento, el equipo de crisis de la Conmebol esta reunido en Avellaneda y será el encargado decidir si continua o no el juego, mientras que la policía comenzó a reprimir a los visitantes y a obligarlos a salir del Libertadores de América. /TyCSports