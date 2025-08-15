Graves incidentes entre hinchas de Godoy Cruz y la policía de Brasil tras el partido de la Copa Sudamericana

Los hinchas de Godoy Cruz se enfrentaron a la policía en Brasil tras el partido contra Atlético Mineiro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El violento incidente tuvo lugar dentro del estadio en Belo Horizonte.

Los disturbios estallaron al finalizar el encuentro, donde el equipo local logró una remontada y se impuso por 2-1. La frustración y la tensión entre los aficionados aumentaron rápidamente.

Un grupo de hinchas se enfrentó a trompadas con efectivos policiales y agentes de seguridad privada que vigilaban la tribuna. La situación se tornó peligrosa cuando varios fanáticos, en medio del caos, cruzaron los acrílicos, poniendo en riesgo su seguridad al estar cerca de caer al vacío.

Hasta el momento, no se ha informado sobre heridos o detenidos. La violencia de las fuerzas de seguridad en Brasil se ha vuelto una constante cada vez que un equipo argentino juega en ese país. Incluso la Selección Nacional ha sido testigo de la represión hacia los hinchas dentro de un estadio en ocasiones anteriores.

El partido de vuelta de la serie de octavos de final se disputará el próximo jueves 21 de agosto a las 19 horas en Mendoza. Los dirigidos por Walter Ribonetto intentarán revertir el marcador para avanzar a la siguiente instancia.