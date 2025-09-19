Guía para el partido Atlético Tucumán vs River: horarios, accesos y medidas de seguridad
El partido del sábado a las 21.15 tendrá accesos diferenciados. Los hinchas de River ingresarán por el pasaje Atlético hacia la tribuna de calle Bolivia.
El Monumental José Fierro se alista para recibir una de las jornadas de mayor convocatoria del año: este sábado, a partir de las 21.15, Atlético enfrentará a River por la novena fecha del Clausura. Con la expectativa por la presencia masiva de público, la dirigencia local organizó un operativo especial de accesos y seguridad con el objetivo de ordenar la llegada de los hinchas y minimizar los riesgos dentro y en los alrededores del estadio.
Según comunicó el club de 25 de Mayo y Chile, los ingresos estarán delimitados y diferenciados para cada parcialidad. La hinchada visitante accederá por la calle Perú y continuará por el pasaje Atlético hasta la tribuna asignada exclusivamente para los simpatizantes de River. Ese corredor contará con vallados y cortes previstos para evitar el cruce con aficionados locales y facilitar el flujo controlado de personas.
Por su parte, los ingresos destinados a la hinchada “decana” fueron organizados de la siguiente manera:
- Platea: acceso por calle Bolivia y por la esquina de calle Chile.
- Popular local: ingresos dispuestos sobre las calles Chile y Laprida.
Además, la organización informó que se implementarán cortes de tránsito en varias arterias cercanas al estadio, sin acceso peatonal ni vehicular en esos tramos. Ante esa disposición, se recomienda a los asistentes arribar con anticipación para evitar demoras y participar del recibimiento del equipo sin inconvenientes.
Por último, Atlético recordó a sus socios que pueden verificar el estado de su cuenta a través de la aplicación oficial del club o bien dirigirse a la oficina administrativa (horario de atención: lunes a viernes de 10 a 20) para resolver dudas o gestionar problemas relacionados con las entradas.