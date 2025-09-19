El Monumental José Fierro se alista para recibir una de las jornadas de mayor convocatoria del año: este sábado, a partir de las 21.15, Atlético enfrentará a River por la novena fecha del Clausura. Con la expectativa por la presencia masiva de público, la dirigencia local organizó un operativo especial de accesos y seguridad con el objetivo de ordenar la llegada de los hinchas y minimizar los riesgos dentro y en los alrededores del estadio.

Según comunicó el club de 25 de Mayo y Chile, los ingresos estarán delimitados y diferenciados para cada parcialidad. La hinchada visitante accederá por la calle Perú y continuará por el pasaje Atlético hasta la tribuna asignada exclusivamente para los simpatizantes de River. Ese corredor contará con vallados y cortes previstos para evitar el cruce con aficionados locales y facilitar el flujo controlado de personas.

Por su parte, los ingresos destinados a la hinchada “decana” fueron organizados de la siguiente manera:

Platea: acceso por calle Bolivia y por la esquina de calle Chile.

acceso por calle Bolivia y por la esquina de calle Chile. Popular local: ingresos dispuestos sobre las calles Chile y Laprida.

Además, la organización informó que se implementarán cortes de tránsito en varias arterias cercanas al estadio, sin acceso peatonal ni vehicular en esos tramos. Ante esa disposición, se recomienda a los asistentes arribar con anticipación para evitar demoras y participar del recibimiento del equipo sin inconvenientes.

Por último, Atlético recordó a sus socios que pueden verificar el estado de su cuenta a través de la aplicación oficial del club o bien dirigirse a la oficina administrativa (horario de atención: lunes a viernes de 10 a 20) para resolver dudas o gestionar problemas relacionados con las entradas.