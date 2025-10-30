Racing empató 0-0 con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 en el marco de las semifinales, un duro golpe del cual habló Gustavo Costas en la conferencia de prensa posterior, asumiendo la responsabilidad y deshaciendo en elogios con sus jugadores y la hinchada por todo el proceso en el certamen.

"No tengo muchas ganas de hablar luego del partido. Los chicos dejaron todo, como lo dije siempre: voy con ellos a la guerra y la verdad que agradecerles por lo que hicieron y por lo que dejaron. Agradecerle a gente también por el gran apoyo que nos dio. A los chicos y a la gente que fueron, estuvimos a un paso, muy cerca pero no lo logramos. Defraudé a mi gente", afirmó combatiendo las lágrimas.

Respecto de cómo superar la desilusión, el entrendor intentó poner la mira en el futuro inmediato para dejar atrás lo antes posible este trago amargo. "Hay que ir a casa y pasar esto, nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente. Lo de la gente fue extraordinario, los chicos se encontraban bárbaro, parecía que íbamos a lograrlo pero no lo pudimos. ¿Pero cómo se hace? Hay que salir de acá y ya mañana empezar otra etapa", explicó.

El entrenador de la Academia eligió hablar también desde su propio fanatismo por el club y se deshizo en elogios para con sus dirigidos, que coquetearon con devolver al club a la final del certamen por primera vez desde la edición 1967: "A mis futbolistas les agradezco por haber representado, como hincha lo digo. No jugaron muchas copas -o no jugaron como la mayoría- y pudimos lograr dos copas internacionales. Agradacerles de por vida, porque siempre dejaron todo. Jugaron desgarrados, Maravilla con la rodilla casi fisurada, con fiebre, fueron chicos que dejaron todo adentro".

"Capaz jugábamos bien o mal pero al hincha creo que lo representaron de la mejor manera contra un gran equipo que fuel el gol ese sobre la hora te lamentas. El segundo pensamos que lo podíamos lograr, más cuando lo echaron a Plata, pensamos que lo teníamos ahí pero es fútbol esto y no la pudimos meter. Disculpen pero no quería hablar, sino tenía que pagar multa, pero quiero agradecer a mis jugadores y a la gente ´porque fue una semana hermosa desde que vinimos (de Brasil), hace muchos años que Racing no estaba tan unido como estuvo y hay que seguir así", redondeó el DT antes de rehusarse a contestar una última pregunta y retirarse aplaudido de la sala de prensa. /TyC Sports