Habló el “Bebe” Acosta en medio de la crisis de Atlético: “Queremos que Golobisky salga a pedir disculpas.

Atlético Tucumán vivió un lunes furioso en el José Fierro: tras la derrota 2-1 frente a San Lorenzo, el plantel se fue entre silbidos y la tribuna arrojó billetes al campo de juego. La gota que rebalsó el vaso fueron los premios no pagados, según confirmaron jugadores, y la situación explotó en declaraciones públicas que encendieron aún más la interna del club.

El capitán Guillermo Acosta habló este mediodía en el complejo Ojo de Agua: "Están más preocupados por las elecciones que por lo que pasa en el club", dijo con enojo y reclamó públicamente un gesto de la dirigencia. "Queremos que Golobisky salga a pedir disculpas. Lo que se habla en una reunión tiene que quedar puertas adentro", exigió el Bebe, quien aseguró además que el conflicto "no es tema de plata, es cómo tratan a los laburantes".

Acosta contó que la tensión se agravó después de la filtración de una charla privada entre jugadores y comisión directiva, y apuntó especialmente al vicepresidente Ignacio Golobisky por romper un pacto de confidencialidad. "Salimos a calentar y ya nos estaban silbando. Eso no lo viví en 12 años en el club", relató, y reconoció que, pese al mal momento, el grupo sigue unido: "Vamos a seguir entrenando y luchando por el objetivo de meternos entre los ocho. Este grupo está fuerte y no se va a caer".

En respuesta, el dirigente Miguel Abondándolo se reunió con el plantel y, según Acosta, "calmó un poco el agua"; queda pendiente un encuentro con el presidente Mario Leito. Con las elecciones a la vista y la fractura institucional a la vista de todos, la voz del capitán dejó claro el reclamo: "El hincha tiene que saber que esto no es por plata, nosotros peleamos por el bienestar del club".