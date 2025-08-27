Habló el hincha de la U de Chile que cayó al vacío desde una tribuna de Independiente
Gonzalo Alfaro, el hincha chileno que cayó al vacío desde una tribuna y permanece internado en la clínica Fiorito de Buenos Aires, envió un mensaje de audio a su familia para detallar cómo evoluciona su salud
Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile que sufrió una caída desde la tribuna de Independiente durante los incidentes en la Copa Sudamericana, habló mientras se recupera en el Hospital Fiorito. A través de un mensaje de audio de WhatsApp que se viralizó, Alfaro dio las primeras señales públicas desde que fue operado por un traumatismo de cráneo y agradeció a quienes lo acompañaron en las horas más críticas.
Según el hospital, permaneció varios días en terapia intensiva con asistencia respiratoria y su cuadro motivó una intervención quirúrgica para estabilizarlo. En la grabación, el simpatizante relató su estado de ánimo y pidió tranquilidad a su familia y compatriotas mientras continúa la recuperación. Los médicos le indicaron estudios complementarios para evaluar su evolución neurológica, y será necesario esperar esos resultados antes de definir su traslado a Chile. El personal sanitario destacó la respuesta favorable en las primeras 72 horas, aunque mantuvo el llamado a la prudencia respecto a su pronóstico.
La causa del incidente sigue siendo investigada por las autoridades del club y de seguridad del estadio, que analizan imágenes y testimonios para esclarecer cómo se produjo la caída en medio de los graves hechos de violencia. En la comunidad futbolera local y en redes sociales hubo muestras de solidaridad hacia Alfaro y sus allegados, mientras las instituciones trabajan para reforzar medidas que eviten nuevas situaciones de riesgo durante los partidos.