Habló el hincha de la U de Chile que cayó al vacío desde una tribuna de Independiente

Gonzalo Alfaro, hincha de la Universidad de Chile que sufrió una caída desde la tribuna de Independiente durante los incidentes en la Copa Sudamericana, habló mientras se recupera en el Hospital Fiorito. A través de un mensaje de audio de WhatsApp que se viralizó, Alfaro dio las primeras señales públicas desde que fue operado por un traumatismo de cráneo y agradeció a quienes lo acompañaron en las horas más críticas.

Según el hospital, permaneció varios días en terapia intensiva con asistencia respiratoria y su cuadro motivó una intervención quirúrgica para estabilizarlo. En la grabación, el simpatizante relató su estado de ánimo y pidió tranquilidad a su familia y compatriotas mientras continúa la recuperación. Los médicos le indicaron estudios complementarios para evaluar su evolución neurológica, y será necesario esperar esos resultados antes de definir su traslado a Chile. El personal sanitario destacó la respuesta favorable en las primeras 72 horas, aunque mantuvo el llamado a la prudencia respecto a su pronóstico.

La causa del incidente sigue siendo investigada por las autoridades del club y de seguridad del estadio, que analizan imágenes y testimonios para esclarecer cómo se produjo la caída en medio de los graves hechos de violencia. En la comunidad futbolera local y en redes sociales hubo muestras de solidaridad hacia Alfaro y sus allegados, mientras las instituciones trabajan para reforzar medidas que eviten nuevas situaciones de riesgo durante los partidos.

El mensaje de Gonzalo Alfaro, el hincha chileno que cayó desde el vacío

“Hola, gente. Soy Gonzalo Alfaro por aquí, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente a todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando, superbién”.

“Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia: mis tres hijas, mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento”.

“De todo corazón les mando este mensaje y muchas gracias, repito: muchas gracias por todo el apoyo, por toda la compasión que han tenido conmigo. Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todos cariños, les mando un abrazo y un beso enorme. Muchas gracias”.