Gimnasia y Esgrima de Jujuy quedó en el centro de la escena luego del fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino. La AFA resolvió otorgar la victoria del partido de ida ante Deportivo Madryn a favor del Aurinegro por 3-0, tras el informe del árbitro Lucas Comesaña sobre presuntas amenazas de directivos del club jujeño durante el entretiempo en la Tacita de Plata.

La decisión derivó en reclamos y fue motivo de debate entre hinchas y dirigentes. Al conocerse la sanción, varios simpatizantes del Lobo se movilizaron hacia la sede de la AFA en la calle Viamonte para expresar su disconformidad con la resolución. En la protesta predominó la consigna "los partidos se ganan en la cancha", y también se sumó un grupo reducido de seguidores de otros clubes que se acercaron a mostrar apoyo, con carteles y cánticos en los alrededores del edificio.

Ante la manifestación, el club emitió un comunicado aclarando que no convocó ni organizó la concentración en la AFA. El texto subrayó que Gimnasia y Esgrima de Jujuy no mantiene vinculación alguna con la convocatoria realizada por una página externa y confirmó que evaluará los pasos a seguir en cuanto a la apelación o acciones institucionales pertinentes.