Desde el inicio, el conjunto dirigido por Abel Ferreira impuso condiciones. Vitor Roque fue una amenaza constante y generó varias ocasiones, aunque sin precisión en la definición. La insistencia del local encontró premio a los 20 minutos, cuando Ramón Sosa abrió el marcador con un potente cabezazo tras un centro de Allan.

Liga intentó reaccionar y tuvo una buena oportunidad con un remate de Medina, pero Palmeiras siguió siendo superior. Cerca de los 35 minutos, Vitor Roque desperdició una clara contra que pudo ampliar la ventaja, mientras que la visita respondió con un nuevo cabezazo sin fortuna.

En tiempo de descuento, el conjunto paulista volvió a golpear: Vitor Roque bajó una pelota en el área y Bruno Fuchs definió con clase para establecer el 2-0 antes del descanso, dejando al conjunto ecuatoriano contra las cuerdas.

Al inicio del segundo tiempo, el Flaco López metió un gran cabezazo, pero Alexander Domínguez le impidió el empate de la serie. Luego de ello, el Verdao jugó todo el tiempo en el área rival. A los 64' Raphael Veiga intentó con un tiro libre y el arquero ecuatoriano respondió nuevamente.

Unos minutos más tarde, una conexión entre Veiga y Vitor Roque terminó siendo letal. El ingresado se la dio al nueve, éste lo habilitó por el centro del área y, con determinación, facturó el 3-0 para igualar la serie con 20 minutos por jugar.

Diez minutos más tarde, Allan Andrade hizo la individual, se metió en el área y le cometieron un penal. Veiga tomó la pelota, definió al medio y puso el 4-0. En una noche de película, el conjunto local dio vuelta la serie.

En los minutos finales, los de Abel Ferreira pudieron ampliar la diferencia y la Liga pudo haber descontado, pero no tuvo puntería en las escasas situaciones que generó. Es así que Palmeiras es el primer equipo en dar vuelta una semifinal tras perder 3-0 en la ida en la historia de la Copa y jugará la final ante Flamengo, como en 2021.

Los goles de la remontada histórica de Palmeiras