En un emocionante enfrentamiento por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 en el Gigante de Arroyito, Ángel Di María volvió a convertirse en protagonista al ejecutar un tiro de esquina que se transformó en gol olímpico para igualar 1-1 ante Rosario Central. El mediocampista no dudó en sorprender al arquero Facundo Brey, cuya reacción no fue la esperada, y así el campeón del mundo celebró una definición poco habitual, en continuidad con la brillante jugada que había conseguido en el clásico rosarino para sellar la victoria por 1-0 de su equipo.