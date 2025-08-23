Por la segunda jornada del Rugby Championship, Los Pumas lograron un triunfo histórico al derrotar, con un gran partido de todo el equipo, a los All Blacks por 29-23 en Vélez.

El equipo argentino arrancó el partido con mucha actitud y determinación. Desde el lado corto empezó a encontrar ventajas y a forzar penales que le permitieron sumar con el pie de Tomás Albornoz. Del otro lado respondió rápido Beauden Barrett para emparejar el tanteador.

Sin embargo, tras la lesión de su apertura que lo obligó a dejar el campo, Los Pumas perdieron el control de la pelota, y eso, ante un rival de esta magnitud, se paga caro. Los All Blacks empezaron a ganar terreno y, en un abrir y cerrar de ojos, ya lo habían dado vuelta con tries de Billy Proctor y Fletcher Newell.

El equipo de Felipe Contepomi supo reponerse, volver a las bases y tuvo su gran momento del primer tiempo. No solo llegó al try a través de Juan Martín González tras someter a los neozelandeses por varios minutos, sino que provocó dos amarillas en el rival, que quedó con 13 tras las salidas de Will Jordan y Tupou Vaa'i.

Desde ahí hasta el descanso fue un monólogo argentino que tuvo su gran oportunidad de romper el empate (13-13) con Bautista Delguy, pero se la manotearon justo cuando estaba por apoyar en el ingoal.

En el complemento, el partido se volvió de ajedrez. Cada metro era importante. Beauden Barrett tuvo la posibilidad de sacar ventaja con el pie, pero su noche no era la mejor con los remates, mientras que, del otro lado, Santiago Carreras acertó dos veces a los palos y Los Pumas sacaban una luz en el marcador.

Era el momento de Argentina. La gente lo sentía y empezó a bajar un aliento incesante. De eso se alimentó el equipo para empujar en el scrum. La levantó Pablo Matera como una topadora y, tras arrastrar varios rivales, Gonzalo García apoyó su primer try con la camiseta albiceleste.

Era el momento de bancar y defender sin indisciplinas. Los All Blacks se vinieron con todo, y a pesar de que los argentinos pudieron controlarlos durante varios minutos, apareció Samisoni Taukei'aho (como en Córdoba la semana pasada) para descontar y quedar a 6 puntos.

Los últimos 10 minutos fueron para el infarto. La pelota quemaba para ambos equipos. Una amarilla para Sevu Reece y la posterior ejecución precisa de Carreras le dio tranquilidad a los de Felipe Contepomi. Clave marcar luego del try en contra.

La historia ya estaba escrita. Los Pumas lograron derrotar a los All Blacks por primera vez en la historia en Argentina. Fue una tarde memorable en Liniers, con su gente, quedando en los libros del rugby argentino. /ESPN