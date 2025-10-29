Hugo Colace asumió esta semana como director técnico de Atlético Tucumán, en reemplazo de Lucas Pusineri, y ya comenzó a trabajar con vistas al partido frente a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El entrenador, que había llegado al club en diciembre de 2024 para hacerse cargo de la Reserva, tomó el mando del plantel profesional y señaló como prioridad levantar el ánimo del equipo y asegurar la clasificación a la siguiente fase del torneo.

"Tenemos todo en nuestras manos, principalmente los jugadores", afirmó en la conferencia de prensa tras su segundo día al frente del grupo. Colace explicó que su intención es imprimir intensidad y continuidad de trabajo, aunque advirtió que no todo puede cambiar de un día para el otro: "Quiero que el equipo sea intenso, obviamente que no puedo cambiar todo de un día para el otro. No se puede, eso es imposible, pero anímicamente los chicos ya se sienten mejor".

El nuevo director técnico destacó la importancia del aspecto emocional tras un arranque complicado y confió en que mejoras en la actitud resultarán en mejores desempeños en la cancha. El técnico remarcó su conocimiento del plantel gracias al trabajo en Reserva: "Conozco muy bien a los jugadores, vi todos los partidos, creo que sé lo que necesitan y voy a tratar de darlo".

A partir de esa cercanía, Colace pretende mantener la base de trabajo y adaptar conceptos para la Primera, convencido de que el proceso previo facilita la integración y la puesta en marcha de su idea futbolística. Sobre su llegada al primer equipo, afirmó que representa un paso lógico en su carrera: "El objetivo de un técnico siempre es crecer... dejar algo, lo hice posible en Reserva y voy a intentar hacer lo mismo en Primera". Reconoció que la oportunidad llegó antes de lo previsto: "A veces los tiempos del fútbol no son los ideales, pero la oportunidad me llega en un buen momento", y aseguró que intentará aprovecharla para acercar al club a los objetivos trazados.